Valorant'ın Yeni Ajanının Türk Olacağı Ortaya Çıktı

Türkiye'de de çok sayıda oyuncunun severek oynadığı Riot Games'in FPS oyunu Valorant'ın yeni ajanının Türk olacağıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

League of Legends’ın sevilerek ve bazen de feedlenerek oynanmaya devam etmesiyle birlikte, Riot Games çıkarttığı tüm oyunlara da sevilen oyunu kadar önem veriyor. FPS oyunlarının büyük bir patlama yaşadığı dönemde, bu oyunlara bir yenisi de Riot Games’ten geldi ve ücretsiz olarak oyunculara sunduğu Valorant oyunuyla büyük ilgi topladı.

Valorant’ta oynadığınız karakterlerin (ajanların) her biri farklı özelliklere sahip ve bu da oyunun oynanışını daha keyifli bir hale getiriyor. Yeni ajanların gelmesiyle birlikte de oyun, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen bir dünyaya dönüşüyor. Şu anda çok sayıda kullanıcı tarafından sevilerek oynanan Valorant’a, tıpkı League of Legends’ta olduğu gibi sık sık yeni karakterler ekleniyor. Valorant’a gelecek olan yeni ajan ise şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Valorant’ın Türkiye’yi temsil edecek yeni ajanı yolda

Valorant’ın oyun içi karakterlerinden biri olan Cypher, oyunla ilgili bilgiler sızdırmaya devam ediyor. Bir isithbarat ajanı olan Cypher, bu defa da gelecek olan yeni ajanın Türk olacağıyla ilgili bilgiler ortaya attı. Cypher’ın yaptığı paylaşıma göre, gelecek olan yeni ajan Almanya’da yaşayan bir Türk olacak. Türkiye’nin neresinden olduğuyla ilgili kesinlik yok ancak Cypher'ın 'sızdırdığı' bu bilginin ardından ortaya çıkan iddialar oldukça ilgi çekici.

Valorant’ın bu yeni Türk ajanınıyla ilgili söylentilerden bazılarına göre yeni ajan Killjoy’un annesi olarak 'Zehra' adıyla karşımıza çıkabilir. Kullanıcıların tahminlerinin birçoğu yeni ajan bir healer veya smoker olacağı yönünde. Tabii tahminler bir kenarıya dursun, oyunun içindeki bir karakterin ağzından 'Türk ajan' lafını duymak bile çoğumuzda heyecan yaratmaya yetti. İlerleyen günlerde çok sayıda Türk oyuncuya sahip Valorant'ın bu yeni ajanını görmek için can atıyoruz.

İşte Cypher'ın yeni ajanla ilgili sızıntısı:

Cypher, yeni ajanla ilgili şunları söylemiş: "Sevgili şantajcımızdan gelen o şifreli mesajlarda bir ilerleme kaydettim. Tam çıkış noktası hala bilinmiyor. Ama Türkiye'de bir yerden geldi. Bundan eminim. Şimdi şu soruya cevap vermelisiniz: Bu kişiyi bulunca ne yapacaksınız? Vicdanın infaz için fazla belalı. Ama ne gibi alternatifler var bilmiyorum."