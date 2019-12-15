Van Kahvaltısı, UNESCO Desteğiyle Dünyaya Açılıyor

Kendine has kültürü olan ve doğal güzellikleriyle bu sofrayı süsleyen Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı başvuruyla beraber, şehrinin güzelliklerini UNESCO’nun öncülüğünde dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

2014’te 51 bin 793 kişinin katılımıyla “Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası” rekorunu elinde barındıran Van, şimdilerde farklı bir şey amaçlıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri başvuru yaptı. Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: "UNESCO bizden Van kahvaltısının türlerini sormuyor, bunun kültürünü soruyor. Biz de UNECSO'ya Van kahvaltısının kültürüyle müracaatımızı yaptık. Bu çalışma hem ilimiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kazanım olacak. Van denince akla kahvaltısı ve kedisi geliyor. Van, turizm açısından da ciddi anlamda bir potansiyele sahip. Eskilere dayanan kahvaltı kültürü günümüzde de devam ediyor. Sabah erkenden işe gidenlerin bazıları fırınlardan ekmek, çörek, bazıları da kahvaltıcılardan tereyağı, cacık, peynir alarak bir sehpa etrafında taburelere oturup kahvaltılarını yapıyor. Kadınlar da aynı şekilde kışın evlerde, yazın da bahçelerde toplanıp beraber kahvaltı yapıyor. Geçmişte süt evleriyle başlayan bu kültürü devam ettirmek istiyoruz."açıklamalarına yer verdi.

Van kahvaltısının özelliği

Rektör Şevli’ye göre Van kahvaltısını diğer kahvaltılara nazaran ayıran özellikler ise içeriğidir. Sabah öğününde bulunan tüm besinler doğaldır. Kentteki yaylaların eteklerinde yetişen endemik bitki türlerinin ve bu yaylalarda beslenen hayvanların sütüyle yapılan otlu peyniridir.

Esnafın yüzü güldü

Van’da kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Fariz Gül, yapılan bu çalışmayı çok güzel bir proje olarak adlandırdı. Van kahvaltısının, diğer kahvaltılara kıyasla, içeriğinden daha çok külrütüyle ön plana çıktığını söyleyen Gül, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda: “Kahvaltıyı sadece bir yiyecek içecek unsuru olarak değil, kültürel bir miras olarak görüyoruz. Kahvaltımızın UNESCO listesine dahil edilmesi için yapılan başvuru bizi mutlu etti. Kahvaltımızın uluslararası platformda yer alıyor olması ilimiz için güzel olur. Kahvaltımızın bilinmesi, tanıtılması açısından iyi bir girişim olacağını düşünüyorum.”