VeBitcoin CEO'su İlker Baş ve Eşi Tutuklandı

MASAK tarafından finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarına bloke konulan Vebitcoin CEO'su İlker Baş tutuklandı. Baş'ın eşi Güliz Baş ve şirketin çalışanları olan Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.

Merkezi Muğla'da bulunan kripto para işlem platformu Vebitcoin, geçtiğimiz günlerde faaliyetlerini durdurmasıyla gündeme gelmişti. Bu açıklamanın ardından platformun CEO'su İlker Baş, eşi ve iki çalışanı gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin "Baron" lakaplı patronu İlker Baş, "Hanımağa" lakabıyla bilinen eşi Güliz Baş ve şirketin iki çalışanı olan Berkay B. ve Aykut E. de savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.

Nöbetçi mahkeme tutukladı

İlker Baş, Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından tutuklandı. Baş'ın ardından da eşi Güliz Baş ve şirket çalışanları için de mahkemeden tutuklama kararı geldi. Zanlıları Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri yakalamıştı.

Son dönemde Türkiye'de kripto para gündemi durulmak bilmiyor. Kripto para borsalarının izlendiğinin söylenmesinin ve düzenlemeler geleceğinin açıklanmasının ardından önce Thodex sonra da VeBitcoin yatırımcıları mağdur olmuştu.

Daha önce yapılan incelemelerde de İlker Baş'ın Muğla'da bir iddaa bayisi işlettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Baş çiftinin başka bir davadan daha hakim önüne çıktığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyordu.

Korona testleri de pozitif

Koronavirüs prosedürleri gereği tutuklama işleminin ardından zanlılara Covid-19 testi de gerçekleştirildi. İlker Baş ve eşi Güliz Baş'ın test sonuçlarının da pozitif çıktığı belirtildi. Baş çifti, cezaevine gitmeden önce karantina sürecinden geçecek.