Bir Venüs Gününün Ne Kadar Uzunlukta Olduğu Açıklandı

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, 15 yıl boyunca elde edilen veriler ışığında Venüs’te bir günün ne kadar uzun olduğunu ortaya koydu. Buna göre bir Venüs günü, 243 Dünya gününe eşit.

Venüs, Güneş Sistemi’nde Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen halen bazı sırlarını saklamaya devam ediyor. Gezegenin karışık evrimi ve sert atmosferik yapısı hakkında yeni bilgiler gün geçtikçe elde edilmeye devam ediyor. Nature Astronomy dergisinde 29 Nisan’da yayınlanan bir araştırma da Venüs’te bir günün ne kadar uzun olduğunu ortaya koydu.

Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) bir grup bilim insanı, yaptıkları incelemeler ve ölçümler sonunda bir Venüs gününün süresini açıkladı. Buna göre Venüs’te bir gün, ortalama olarak 243,0226 Dünya gününe eşit. Bir başka deyişle Venüs’te bir gün, bir Dünya yılının üçte ikisi uzunluğunda.

Venüs hakkında daha fazla bilgi edinildi:

Venüs ve Dünya kayalık yapılı ve hemen hemen aynı kütle, boyut ve yoğunluğa sahip olmalarıyla birbirlerine çok benziyorlar. Fakat bu benzerlik, gezegenlerin diğer özelliklerinde bulunmuyor. UCLA’daki bilim insanları, gezegenlerin birbirine benzemedikleri bir konu olan bir günün uzunluğu arasındaki farkı daha da iyi öğrenebilmek için incelemelere başladı.

Ekip, 2006 ila 2020 yılları arasında Kaliforniya’daki Mojave Çölü’nden Goldstone anteni aracılığıyla Venüs’e gönderilen radyo dalgalarını inceledi. Elde edilen verilerden oluşturulan tahmini radar ölçümleri, Venüs’te bir günün ortalama olarak ne kadar uzunlukta olduğunu gösterdi. Ayrıca gezegenin eksen eğikliği ve çekirdek boyutu hakkında da bazı veriler elde edildi.

Buna göre Venüs, tam olarak 2,6392 derece eksen eğikliğine sahip. Bu eğiklik, gezegenimiz Dünya’da 23 derece. Gezegenin devinimi de 29.000 yılda gerçekleşiyor. Dünya’da bu süre 26.000 yıl. Venüs’ün dönüş hızını ele alan ekip, bu veriler sayesinde gezegenin çekirdeğinin 3.500 kilometreye yakın çapa sahip olduğunu ortaya koydu. Dünya’da iç ve dış çekirdeklerinin çaplarının toplamı 3.420 kilometre.