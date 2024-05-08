Bilim insanları, bir zamanlar gezegenimiz ile benzer koşullara sahip Venüs'ün nasıl olup da bugünkü ateşten gezegen hâline geldiğine dair bir teori geliştirdi.

Bir zamanlar Venüs gezegeninin Dünya'nın çok benzeri koşullara sahip olduğuna inanılıyor. Seher yıldızı olarak da bilinen gezegenin geçmişinde yaşanan olaylar hem kendi gezegenimizin geleceğini anlamak hem de Dünya dışında yaşam arama çalışmaları için büyük önem arz ediyor.

Bilim insanları bu konuda önemli bir soruya cevap vermeyi başarmış olabilirler: Venüs'teki suya ne oldu? Bu gizemin çözülmesi, gezegenin bugün bildiğimiz cehennemi andıran yapısının nasıl ortaya çıktığını çözmenin ilk adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Venüs'ün suyu nereye gitti?

GEL (Küresel Eşit Katman) adı verilen bir hesaplama, gezegendeki suyun yüzeye yayıldığında ortaya çıkacak okyanus katmanının derinliğini ortaya koyuyor. Bizim gezegenimiz için bu değer 3 kilometre iken Venüs'te ise 3 santimetreye düşmüş durumda. Dünya ile aşağı yukarı aynı malzemelerden ve aynı şekilde oluşmuş Venüs'teki suyun nereye gittiği ise bir muamma, en azında muamma idi. Geliştirilen modeller de bu durumu açıklamaya yetmiyordu.

Colorado Boulder Üniversitesinden Gezegen Bilimci Michael Chaffin ve ekibi, Venüs'ü inceledikleri zaman bu durumun olası nedenini de ortaya çıkardı. Disosyatif rekombinasyon adı verilen ve parçaların sürekli ayrılıp tekrar birleştiği olaylar silsilesinde gezegende bulunan hidrojen uzaya kaçtığı için gezegende su oluşumu da çok fazla mümkün olmadı.

Bu sürecin izlerini ise gezegen atmosferinde bulunabilecek HCO+'ın kanıtlaması bekleniyor. Şimdiye kadar bu yapıya Venüs'te rastlanmadı ancak araştırmacılara göre bu durumun nedeni, daha önce bu molekülün aranmamış olması.

Araştırma Nature'da yayımlandı.