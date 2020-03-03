Elektrikli otomobillerin fren balatasında ya da tarımda gübre olarak kullanılabilen vermikülit minerali Türkiye’de ilk defa Sivas’ta çıkarıldı. Sivas’ta çıkarılmaya başlanan mineral, dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Vermikülit minerali, esrarengiz özellikleri ile dikkat çeken bir mineral. Isıtıldığında 10 kat büyümesine rağmen ağrılaşmayan mineral Türkiye’de ilk defa 1990’lı yıllarda Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Ancak o dönem mineralin işlenmesi gerçekleştirilmedi.

MTA’nın minerali keşfetmesinden 14 yıl sonra, 2004 yılında genç girişimci Barış Gazanfer Yıldırım tarafından kurulan fabrika ile mineral, ilk kez işlenmeye başladı. Isıl işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilen vermikülit, Kanada’dan Avustralya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Vermikülit mineralinin işlenmesini sağlayan Barış Gazanfer Yıldırım, Türkiye’de ilk defa vermiküliti kendilerinin işlediğini söyledi. Yıldırım, vermikülitin içinde magnezyum, demir, potasyum ve sodyum gibi özellikle tarıma faydalı olacak elementlerin var olduğunu, buna rağmen ülkemizde vermikülit yerine kimyasal gübrelerin kullanıldığını belirtti.

Isıl işlemden geçirilen vermikülitin su tutma özelliği kazandığını söyleyen Yıldırım, vermikülitin bitkiyi organik olarak beslediğini açıkladı. Isıl işlemle beraber genleşen vermikülitin su tutma kapasitesi artar ve sulama sonrası tuttuğu suyu parçalar halinde bitkiye verebilir.

Barış Gazanfer Yıldırım, 90’lı yıllarda MTA tarafından tespit edildikten sonra vermikülitin işlenemediğini söylüyor. Vermikülitin topraktan çıkarıldıktan sonra toprak ve taştan ayrılmasının zor olduğunu söyleyen Yıldırım, kendilerinin de bunu başarmak için yurtdışında gelen uzmanlarla çalıştıklarını açıkladı.

Vermikülit, tarımda kullanılabileceği gibi yapısı nedeniyle elektrikli araçların balata sistemlerinde ve motor yalıtımında da kullanılabiliyor. Sivas’ta sadece iki köyde çıkarılan bu mineral yerli arabanın fren balatası sisteminde ve elektrik yalıtım sistemin kullanılabilir.