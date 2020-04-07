Video Oyun Bağımlıları 20 Yıl Sonra Böyle Görünebilir

Video oyun bağımlılığı her geçen gün biraz daha artan bir gerçek. Bugün ortalama bir oyunsever, haftanın 6 saatini oyun oynayarak geçiriyor. Bir internet sitesi, 2040 yılına geldiğimizde bir video oyun bağımlısının nasıl görüneceğini tahmin etti.

Video oyunlar, bugün milyonlarca tüketiciye hizmet ediyor. İnsanlar, günlerinin belirli bir bölümünü oyun oynayarak geçiriyorlar. Bazı oyunseverler, oyun oynadıkları süreleri kısıtlamaya çalışıyor olsalar da bazıları böyle kaygıya sahip değiller. Günde, belirli bir saatten fazla oyun oynamak ise video oyun bağımlılığı olarak isimlendiriliyor ve Dünya Sağlık Örgütü, bu terimi çoktan literatüre eklemiş durumda.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre ortalama bir oyun sever, haftanın 6 saati oyun oynuyor. Bu rakam, fazlasıyla olağan kabul edilebilir. Ancak uzmanlara göre oyunseverler, oyun oynama sürelerini şimdiden 2019'a oranla yüzde 19.23 artırdılar. Uzmanlar, bu artışın sürmesi durumunda video oyun bağımlılığının boyutlarının çarpıcı noktalara ulaşabileceğini ifade ediyorlar.

Bir internet sitesi, oyunseverlerle ilgili etkileyici bir tahmin oluşturdu. Bu tahmin, video oyun bağımlılığını 2040 yılına kadar sürdüren oyunseverlerin vücutlarındaki fiziksel değişimleri ortaya koyuyor. Söz konusu internet sitesi, bu tahminini oluştururken oyun başında geçirilen saatlerdeki değişimleri de göz önünde bulunduruyor. Yani durum, 2040 yılına geldiğinde çok daha kötü olabilir.

Tahminlere göre ortalama bir video oyun bağımlısı 2040 yılında böyle görünecek

Eğer video oyun bağımlılığı bu hızla devam ederse 2040 yılına geldiğimiz zaman bağımlıları, kulaklıkların yaptığı basınç nedeniyle kafatası girintisine sahip olacaklar ve yeteri kadar güneş ışığı göremedikleri için kellik ortaya çıkacak. Ayrıca gözler de şimdikine oranla çok daha kanlanmış olacak ve göz çevresi, uyku düzensizliği nedeniyle kararacak.

Video oyun bağımlılığının bu şekilde devam etmesi, bağımlıların gövde ve genel duruşlarını da bozacak. Öyle ki kamburluk ortaya çıkacak, omuzlar yuvarlaklaşacak, Bu süreç içerisinde obezite baş verecek ve yoğun stres nedeniyle egzema gibi sağlık sorunları ortaya çıkacak. Ayrıca cilt rengi de düşük vitamin alımı nedeniyle soluklaşacak. Bu kadarının bile korkutucu olduğunu söyleyebilirsiniz ancak video oyun bağımlılığı çok daha fazlasına neden olacak.

Eğer PlayStation gibi bir oyun konsoluna sahipseniz, baş parmağınızı sık kullanıyorsunuzdur. 2040 yılı için tahminler, başparmakların yapısının bozulabileceğini ve bu başparmakların "PlayStation başparmakları" olarak isimlendirileceğini gösteriyor. Ayrıca klavye ve fare kullanarak oyun oynayan bağımlılar da bilekleri ile ilgili sorunlar yaşayacaklar. PlayStation'ın neden olduğu bozulma, klavye ve fare kullanımında da meydana gelecek.

Son olarak, video oyun bağımlılığının ayaklarda da bazı bozulmalara neden olacağı tahmin ediliyor. Öyle ki video oyun bağımlıları, 2040 yılına geldiklerinde varis hastalığına yakalanmış ve şiş ayaklara sahip olacaklar. İşte tüm bu tahminler, video oyun bağımlılarının aslında ne kadar büyük bir tehdit altında olduklarını gösteriyor. Elbette böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için, video oyunları başında geçirdiğimiz süreleri kontrol altında tutmamız gerekiyor.