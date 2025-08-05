Vine geri getireceğini söyleyen Elon Musk, daha önce silindiği düşünülen Vine arşivine ulaştığını açıkladı. Bu arşivin yayımlanacağını ve X üzerinden paylaşım yapılacağını da ekledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda ilginç bir açıklamayla gündeme gelmişti. Milyarder girişimci, yaptığı paylaşımlarda bir zamanların çok sevilen kısa video formatlı platformu Vine’ı geri getirmek istediğini ifade etmişti. Bu konudaki meraklı bekleyiş sürerken Musk’tan yeni açıklamalar geldi.

Elon Musk X üzerinden yaptığı paylaşımda silindiğini düşündüğü Vine video arşivine ulaştığını aktardı. Devamında ise herkesin aklına kazınan o ikonik videoları geri getirmeye çalıştıklarını belirtti. Vine’ın 2012 yılında o zamanki adıyla Twitter tarafından satın alındığını belirtelim. Yani şu anda X kontrolü altında.

Vine arşivinden videolar X’te paylaşılabilecek, Vine’ın dönüşüyle ilgili ise bir bilgi yok

Musk’ın aktardığına göre Vine arşivinden geri getirilen videolar, kullanıcılara sunulacak. Kullanıcılar, isterlerse bu kısa videoları X hesapları üzerinden paylaşarak eski günlere dönebilecek. Yani öyle yeni bir özellik falan değil. Sadece arşivde kaybolan videolar yayımlanacak ve insanların bunları paylaşması mümkün olacak.

En çok merak edilen konu, Musk’ın Vine’ı geri getirip getirmeyeceği. Grok’un yeni video oluşturma aracı Imagen’ı “Yapay zekâ Vine’ı” olarak nitelendirse de insanlar, orijinal Vine’ı getirmesini bekliyor. Ancak Musk’ın çoğu zaman sözünde durmayan bir insan olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Vine’ı geri getirme konusunda pek güvenmemek gerekiyor.

6 saniyelik video temalı Vine, 2012 yılında kurulmuş ve kısa sürede tüm dünyada konuşulan bir uygulama olmayı başarmıştı. Aynı yıl içinde 30 milyon dolarlık bir fiyata Twitter tarafınan satın alınan platform, özellikle de 2013, 2014 yıllarında zirve yaparak herkesin kullandığı bir platforma dönüştü. Ancak bu popülaritesi devam etmedi ve 2016 yılında yüklemeleri durdurarak kapandı. 2017’de ise tamamen fişi çekildi.