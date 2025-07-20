Elon Musk, xAI'ın çocuklara yönelik bir yapay zekâ uygulaması geliştirdiğini açıkladı. "Bebek Grok" olarak nitelendirilen bu uygulama, çocuklara özel içerikler içerecek.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, son zamanlarda tuhaf yanıtlar vermesiyle gündemde olan Grok isimli bir yapay zekâ aracına sahipti. Son güncellemeyle düzelmeye başlayan Grok, çocuklar tarafından kullanılamıyordu. Aracı kullanmak için 13 yaş ve üzeri olma zorunluluğu vardı.

Ancak Elon Musk, xAI’ın bu konuda bir hamle yapmaya hazırlandığını duyurdu. Milyarder girişimcinin X üzerinden yaptığı bir paylaşıma göre şirket, Grok’un çocuklara yönelik bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

“Bebek Grok” isimli bir versiyon geliyor

Musk’ın X üzerinden yaptığı açıklamalara göre Grok için geliştirilen yepyeni bir uygulama geliştiriliyor. Bu uygulamaya “Baby Grok”, yani “Bebek Grok” ismi verileceğini de eklemiş. xAI tarafından geliştirilen uygulama, sadece çocuklara uygun içerikler içeren bir yapay zekâ aracı olarak çıkacakmış.

Elon Musk, uygulama hakkında maalesef başka bir bilgi paylaşmadı. Çıkış tarihi, nasıl bir uygulama olacağı ve diğer detayları belli değil. Daha fazla detay için beklememiz gerekiyor. xAI umarız dikkatli olur ve gerekli tüm önlemleri alır. Çocuklara yönelik olsa bile Grok’un son zamanlarda yaşadıklarını, herkese birden hakaret etmeye başladığını biliyoruz. Bu tarz bir olayın çocuklara yönelik versiyonda yaşanması ciddi problemler ortaya çıkarabilir.