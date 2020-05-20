Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Viomi, farklı boyutlardaki yeni akıllı televizyonu 21Face'i duyurdu. 45, 55, 65 ve 75 inç büyüklüklere sahip olan akıllı televizyon, dünyanın ilk 5G destekli televizyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, sadece kendi ürünleriyle değil alt markalarıyla da ön plana çıkıyor. Çinli şirketin alt markalarından biri olan Viomi, bugün düzenlediği bir etkinlikle dünyanın ilk 5G bağlantı destekli akıllı televizyonunu duyurdu.

Viomi'nin duyurduğu yeni akıllı televizyon, "21Face" olarak isimlendiriliyor ve tüketicilere benzersiz özellikler sunuyor. 45, 55, 65 ve 75 inç büyüklüklerinde olan bu akıllı televizyonun 75 inç versiyonu, 8K çözünürlük sunarak sınırları zorluyor. Ayrıca bu akıllı televizyon 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip ve çoklu görev (bölünmüş ekran) deneyimi de sunuyor.

Karşınızda, dünyanın ilk 5G destekli televizyonu "21 Face"

Viomi'nin yeni akıllı televizyonu, 4 çekirdekli bir işlemci ve 2 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Ayrıca bu akıllı televizyonda 8.5 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı bulunuyor ve 100 watt gücündeki hoparlörler, tüketicilere kaliteli bir deneyim vadediyor. Viomi, yeni akıllı televizyonunun hoparlörlerinde Hi-Fi seviyesinde filtreleme ve Dolby Atmos desteği de sunuyor.

8K çözünürlük sunan 75 inç büyüklüğündeki model benzersiz özelliklere sahip

Viomi'nin yeni akıllı televizyonundaki 5G bağlantı desteği, Qualcomm tarafından piyasaya sürülen bir modem ile sağlanıyor. Ayrıca bu akıllı televizyonda yapay zeka destekli kamera ve sensörler de yer alıyor. 1080p kamera ve sensörlerin bulundüğü modül gelişmiş özelliklerin kapılarını açıyor olsa da pop-up yapıda olmaması bir eksi olarak karşımıza çıkıyor.

Viomi'nin yeni televizyonlarında iki adet 3 boyutlu etkileşim sensörü ve mesafe sensörü de bulunuyor. Ayrıca bu televizyonlarda bulunan yapay zeka, kullanıcıların el hareketleriyle cihazı kontrol edebilmesini sağlıyor. Örneğin kumanda elinizde olmasa da bu akıllı televizyonun sesini açıp kısabiliyorsunuz. Son olarak, bu akılı televizyonlarda Wi-Fi 6 desteğinin olduğunu da ifade edelim.

Viomi 21Face fiyat ve kullanılabilirlik durumu

Viomi tarafından yapılan açıklamalarda bu akıllı televizyonun 18 Haziran itibarıyla Çin'deki perakendecilere ve Viomi'nin resmi internet sitesinde yer alacağı belirtildi. Ürünün Çin dışına çıkması zor gibi görünürken dünyanın 5G destekli ilk akıllı televizyonun fiyatı şu an için açıklanmadı.