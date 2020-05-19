Gerçek bir tüketici elektroniği şirketi olan Xiaomi, yeni akıllı saati Huami Amazfit Ares’i bugün duyurdu. Amazfit Ares, 1,28 inç ekranı, dahili GPS özelliği ve 14 günlük şarj süresi ile dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, birçok akıllı cihazın yanı sıra ürettiği akıllı saat ve bilekliklerle de kullanıcıların dikkatini çekiyor. Xiaomi, özellikle akıllı bileklik serisi Mi Band ile akıllı bileklik rekabetinde ciddi bir pazar payına sahip durumda.

Xiaomi, Mi Band serisinin yanında Mi Band’lerden daha büyük ekrana sahip Huami Amazfit akıllı saatleri ile de akıllı saat rekabetinde yer almaya devam ediyor. Son olarak Huami, başarılı akıllı saat serisi Amazfit’e bugün yeni bir üyeyi daha kattı ve Xiaomi’nin alt markası, yeni akıllı saati Amazfit Ares bugün duyuruldu.

Huami Amazfit Ares’in tasarımı ve özellikleri

Xiaomi’nin yeni akıllı saati Amazfit Ares, sekizgen bir çerçeve tasarımı ile duyuruldu. Amazfit Ares’in sekizgen çerçevesinin içinde 1,28 inç büyüklüğünde 176 x 176 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Xiaomi’nin yeni akıllı saatinin ekranı aynı zamanda 2.5D Corning Gorilla Glass korumasına sahip.

Amazfit Ares’in 1,28 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ile mesajlar, e-postalar, hava durumunun yanında hemen hemen bütün uygulamalardan gelen bildirimler takip edilebiliyor. Amazfit Ares, uygulama bildirimlerinin yanında artık tüm akıllı saat ve bilekliklerden standart olarak bulunan kalp atış hızı takibi de sunuyor.

Amazfit Ares, egzersiz sırasında tüketilen en yüksek orandaki oksijen seviyesi olan VO2Max'ın ölçümünün yanında Egzersiz Etkisi (ET) ve Egzersiz Yükü (TD) gibi birçok ölçümü yapabilen FIRSTBEAT isimli özelliği de profesyonel sporcular için sunuyor.

Xiaomi Amazfit Ares koşu, bisiklet, yoga, yüzme, kayak gibi 70 spor modunu kullanıcılarına sunuyor. 50 metreye kadar suya karşı dayanıklı olan Amazfit Ares, dahili bir GPS uygulamasına da sahip durumda. Bluetooth 4.2 LE bağlantı özelliğine sahip akıllı saat 200 mAh kapasitesinde bir pille geldi. Amazfit Ares, sadece izleme modunda kullanıldığında 90 güne kadar tek bir şarjla kullanım sunuyor. Bildirimleri takip etmek akıllı telefona bağlı olduğu ve GPS özellikleri aktif olduğu durumda ise tek şarjla 14 gün boyunca kullanılabiliyor.

Huami Amazfit Ares fiyatı

Xiaomi’nin duyurduğu yeni akıllı saati Amazfit Ares, siyah ve asker yeşili renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısında olacak. Amazfit Ares, Çin’de 1 Haziran’da 70 dolar (yaklaşık 480 lira) fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Amazfit Ares’in Çin’in ardından önümüzdeki dönemde Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.