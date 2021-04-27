Günümüzün en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance, bugün yaptığı açıklamada kullanıcıların NFT alım satımı yapabilecekleri bir pazar oluşturacağını açıkladı. Ayrıca pazarın iki farklı piyasayla işletileceği de paylaşıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance, bugün yeni bir projeye adım attığını açıkladı. Binance’in yeni projesi, son dönemin yükselen teknolojisi NFT’lere odaklanıyor. Borsa, kullanıcıların kendi NFT’lerini oluşturabilecekleri, satabilecekleri ve NFT’ler satın alabilecekleri bir pazar yaratıyor.

Günümüzde NFT denilince akla OpenSea, Nifty, Gateway, SuperRare ve Valuables gibi platformlar geliyor. Binance gibi büyük bir borsanın da bu işe girmesiyse bize NFT’nin önümüzdeki aylarda çok daha farklı bir boyuta geleceğini gösteriyor. Ayrıca Binance’i takip eden birkaç kripto para borsasını daha görmemiz fazlasıyla olası.

NFT sahası büyüyor:

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre NFT’lerin yer alacağı pazar, önümüzdeki haziran ayında kullanıma açılacak. Platform, bu konuda iki farklı piyasa işletecek. Bir piyasa en iyi müzayedeler ve sergiler için ‘birinci sınıf’ bir mekân olacakken ikinci piyasa, herkesin yeni token basmak için kullanabileceği standart bir pazar olacak.

Bahsettiğimiz ilk pazarda yapılacak müzayedelerin gelirlerinin %90’ı sanatçılara aktarılacak. Gelirin %10’luk kısmıysa Binance’e yönlendirilecek. Kripto para alım satımlarda her işlemde %0,1 komisyon alan Binance, NFT pazarında günlük alım satım piyasasında %1 işlem ücreti alacak. İçerik oluşturucular da sürekli olarak %1 telif hakkı alacak.

Binance, haziran ayında kullanıma açıklacak NFT pazarının internet sayfasını da yayınladı. Fakat bu sayfada şu anda yalnızca gelişmeleri takip edebilmek için doldurabileceğiniz bir form ve iş ortaklıkları, kendi NFT’nizi oluşturmak ve etkinlikler düzenlemek için Binance’e ulaşabileceğiniz bir bağlantı yer alıyor.