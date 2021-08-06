Virgin Galactic Uzay Turizmi İçin Bilet Fiyatlarını Açıkladı

Geçtiğimiz ay uzay turizmini resmen başlatan ve ilk 'turistlerini' yolculuğa çıkaran Virgin Galactic, bilet tarifesini açıkladı. Şirket, uzayda gezintiye çıkmak isteyen turistlere farklı opsiyonlar sunacak.

Uzay yarışı, SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi özel şirketlerin dahil olmasıyla birlikte bambaşka bir boyuta ulaştı. Artık uzay yolculuklarının yalnızca astronotların gerçekleştirebileceği özel yolculuklardan olmaktan çıktığı bir evredeyiz ve bu yalnızca 'teorik' bir durum değil.

Bu yolda en büyük adımlardan biri ise geçtiğimiz ay gerçekleşti. Richard Branson'ın ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic, Temmuz ayında ilk uzay turizmi yolculuğunu gerçekleştirdi. Aralarında Richard Branson'ın da bulunduğu 6 kişilik bir ekip, 'Unity' isimli uzay aracı ile yolculuğa çıktı ve tarihin bir özel şirketin gerçekleştirdiği ilk 'uzay turizmi yolculuğu' da böylece gerçekleşmiş oldu.

Bilet fiyatları belli oldu;

Öncelikle belirtmek gerekir ki Virgin Galactic'in gerçekleşen yolculuğu 'uzay' kabul edilen yükseklik olan 100 km'ye çıkıp geri dönmekten ibaret ve oldukça kısa sürüyor. Bu kısa ama heyecan dolu yolculuğa çıkmak için ödenmesi gereken fiyatlar ise umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söylüyor.

Virgin Galactic yolcularına 3 farklı opsiyon sunuyor; tek koltuk, çoklu koltuk paketi ya da uçuştaki bütün koltukları satın alma seçeneği. Biletlerin fiyatları ise gelen yeni açıklamalara göre 45 bin dolardan başlayacak.

Bahsi geçen şeyin insanlık tarihinde uzay turizminin henüz yeni başladığı dönemde uzaya gitmek olduğunu düşününce, 45 bin dolar pek çok insanın rahatlıkla gözden çıkarabileceği bir fiyat gibi geliyor. Dünya'da şu an ülkemizdeki ortalama bir sıfır araba parasına uzaya gidebilmek mümkün, bu da başlangıç için fena sayılmaz.

Virgin Galactic'in bir sonraki yolculuğunu Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu sırada yine geçtiğimiz haftalarda uzaya çıkan ve uzay turizminde biz de varız diyen Jeff Bezos ile rakiplerinden şaşırtıcı şekilde geride kalan Elon Musk'ın da gelecek dönemde yeni uzay yolculuklarıyla karşımıza çıkması bekleniyor.