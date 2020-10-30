Hyperloop One ile 1.000 km/s hızlara çıkabilen süper hızlı trenler inşa etmeyi hedefleyen Virgin Hyperloop, bunu gerçekleştirmeden önce bu hızlara çıkmanın insan beynine etkisini araştıracak.

Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Hyperloop şirketi, Hyperloop One adlı projesi ile insanları vakumlu tüneller aracılığı ile hizmet verecek süper hızlı trenlerde bir noktadan diğerine saatte 1000 kilometreye yakın hızlarla taşımayı vadediyor. Ancak insanlar için bu denli yüksek hızlarda seyahat etmenin olumlu/olumsuz etkileri henüz bilinmiyor.

Virgin Hyperloop, söz konusu projeyi ilerletmeden önce 1.000 km/s hızlara çıkmanın beyne etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Rockefeller Neurosciences Enstitüsü (RNI) ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında bilim insanları, ses hızının yüzde 78’ine kadar çıkmanın insan beyni üzerindeki etkisini araştıracaklar.

Virgin Hyperloop’un şu ana kadar gerçekleştirilen testlerinde 386 km/s hızlara ulaşılmıştı ancak bu, nihai hedefin neredeyse üçte biri anlamına geliyor. RNI nörobilim başkan yardımcısı Dr. Ali Rezai, Hyperloop One hakkında yaptığı açıklamalarda “Bu, bir süper hızlı tren” ifadelerini kullandı.

“İnsani fonksiyonlar, yüksek hızlardan ve yüksek hızla hareket edildiği bilincinden etkilenebilir.” ifadelerini kullanan Dr. Rezai, pencere ve hareketi algılayacak bir referans nokta olmamasının, insanların denge, motor ve diğer sinir sistemi işlevlerinde çeşitli etkilere neden olabileceğini belirtti.

Henüz söz konusu iş birliği ile ilgili araştırmalar başlamamış durumda. Hatta bir RNI sözcüsüne göre Virgin Hyperloop CEO'su Jay Walder, henüz enstitüyü yalnızca bir kere ziyaret etmiş. Dr. Rezai, söz konusu araştırmalar için giyilebilir teknolojiden faydalanacaklarını belirtirken; 1000 km/s hızın insan vücuduna tüm etkilerini ölçeceklerini ifade etti.