Ethereum'un kurucusu ve dünyanın en genç kripto para milyarderi Vitalik Buterin, Shiba Inu geliştiricileri tarafından kendisine gönderilen 410 trilyon adet SHIB'i yaktı. Bu yakım ardından SHIB'in değer yükseldi. Buterin işlemi neden gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dogecoin önderliğinde sayıları giderek artan meme tabanlı kripto paralardan bir diğer de Shiba Inu. Binance ve Coinzo borsalarında SHIB adı ile işlem görüyor ve Ethereum'un ERC20 altyapısına sahip. SHIB'in geliştiricileri, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterinin cüzdanına, üstelik kendisine sormadan SHIB göndermeye devam ediyor. Buterin ise bu SHIB'leri hayır işlerinde kullanıyor.

Buterin, en son Hindistan'ın Covid-19 ile mücadelesine destek olmak için yardım fonlarına 1 milyar dolar değerinde SHIB göndermişti. Yardım fonları da ellerinde SHIB'i parça parça satarak Hindistan'daki çalışmalara destek verme kararı almıştı. Bunun için de Buterin'in bağışı sonrası değer kaybeden SHIB'in değer artışı yaşaması gerekiyordu. Buterin ise yakım işlemine başvurdu.

Toplam değeri 7 milyar dolar olan 410 milyon SHIB'i yok etti, bu da SHIB'in değerini %40 oranında yükseltti:

Buterin'in SHIB yakımı öncesinde 0,000012 dolar olan SHIB fiyatı, yakım sonrasında 0,000020'ye kadar yükseldi, yani %40 değer artışı yaşandı. Ardından SHIB'in değeri %20 oranında azalarak 0,000016 seviyelerine kadar geriledi ve toplam değer artışı 17 Mayıs saat 12:00 itibarı ile %20 dolaylarında.

Buterin, Ethereum tabanlı diğer kripto para ve tokenlerde olduğu gibi yakım işlemini kullanım dışı kalan bir cüzdana gönderim yaparak sağladı, “Cüzdanımda kalan SHIB'lerin %90’ını yakmaya karar verdim. Kalan %10, bir hayır kurumuna gönderilecektir.” açıklamasında bulundu.

"Köpekli kripto para" geliştiricileriyle yatırımcılarına övgü ve uyarı:

Normal şartlar altında tamamen deneysel olan meme tabanlı kripto paralar, Elon Musk'ın elinde bir spekülasyon, Buterin'in elinde ise hayır aracı oldu. Ancak SHIB ve AKITA gibi memcoinlerin geliştiricileri, Musk'ın tavırlarından çok Buterin'in tavrını olumlu karşılamış gibi görünüyor. Bu nedenle Buterin, “Köpek token topluluklarının son bağışlara karşı davranışından gerçekten etkilendim." dedi.

Aynı zamanda "köpekli kripto para" olarak da popülerleşen SHIB ve benzeri birimlere yatırım yapanların, sadece kendi kârlarına odaklanmadıklarını belirten Buterin, "Yatırımcılar, bir bütün olarak daha iyi hale getirmekle ilgilenmeye istekli olduklarını gösterdiler. Bunu ciddiyetle yapan herkesi destekliyorum.” açıklamasında bulundu. Ayrıca bundan sonrası için geliştiricilerden kendisinden habersiz cüzdanına para gönderilmemesini talep etti.

Shiba Inu (SHIB) Binance ve Coinzo'da listeleniyor: