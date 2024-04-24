vivo'nun bir sonraki amiral gemisi X100 Ultra hakkında ilk defa resmî kaynaklardan bilgiler paylaşıldı.

Son dönemin dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden olan vivo, X100 Ultra için ilk resmî tanıtım videosunu paylaştı. Ayrıca firmanın Başkan Yardımcısı ve Marka ve Ürün Genel Müdürü Jia Jingdong, akıllı telefonun Mayıs ayında Çin'de satışa çıkacağını ifade etti.

vivo yöneticisinin verdiği bilgilere göre firma, X100 Ultra ile birlikte ilk defa kendi görüntüleme teknolojileri markası BlueImage'ı da tanıtacak. Jia ayrıca markanın logosunu ve X100 Ultra'nın ana kamera sensörlerini de paylaştı. Bu sensör görsellerinde Zeiss logosu dikkat çekti. Yani firma kameralar için Zeiss ile olan iş birliğine devam edecek.

X100 Ultra kameraları ile şov yapacak

X100 Ultra'nın ana arka kamerasının tam 200 megapiksel periskop telefoto kamerası olacağı ifade edilmişti. 4.3x optik zoom ve 200x dijital zoom özelliği bulunacak kameraya ek olarak telefon üzerinde 50 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP telefoto kamerası yer alacak. Ana sensör olarak ise 50 MP LYT-900 karşımıza çıkacak.

Diğer önemli noktalar arasında ise 2k çözünürlüğe ve 120Hz yenilenme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekran ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci yer alıyor.

Öte yandan vivo'nun gelecek ay tanıtacağı tek cihaz X100 Ultra değil. X100 ve X100 Pro da aynı dönemde tanıtılacak ve Çin'de satışa çıkacak. Öte yandan bu modellerde Snapdragon 8 Gen 3 yerine MediaTek Dimensity 9300 kullanılacak.