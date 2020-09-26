NVIDIA'nın önümüzdeki aylarda tanıtacağı Ampere mimarili orta üst sınıf ekran kartı GeForce RTX 3060 Ti'a dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin Ti tabanlı kartını 28 Ekim'deki AMD etkinliğinin ardından piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA, Ampere mimarisi üzerine inşa edilen RTX 30 serisi ekran kartlarını bu ayın başlarında tanıtmıştı. İlk etapta amiral gemisi kartlarını tanıtan şirket, daha bütçe dostu olacak RTX 3060 ve RTX 3060 Ti modellerini ise sonraya saklamıştı.

Orta sınıf kartlar henüz tanıtılmamış olsa da yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Videocardzz'ın aktardıklarına göre bu yıl piyasaya sürülecek ilk orta sınıf Ampere kartı GeForce RTX 3060 Ti, muhtemelen serideki ilk SKU olacak. Kaynak ayrıca kartın donanım özellikleri hakkında da bazı detaylardan bahsediyor.

GeForce RTX 3060 Ti, 4864 CUDA çekirdeğine sahip olacak:

Elde edilen bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 4864 CUDA çekirdekli (RTX 3070'ten 1024 çekirdek daha az) GA104-200 GPU'ya sahip olacak. GPU'nun yanı sıra RTX 3070'e benzer şekilde kart, 14 Gbps hıza sahip 8 GB GDDR6 bellekler kullanırken, veri yolu genişliği 256 bitte kalacak ve maksimum bant genişliği 448 GB/sn olacak.

RTX 3060 Ti'ın daha az güç gerektireceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu noktada özel tasarım kartların 200 W olarak derecelendirildiği söylendi ki bu da referans kartın 180 W civarında olacağı anlamına geliyor. Eğer bu sayı doğruysa RTX 3060 Ti'ın, her ikisi de 175 W olarak derecelendirilen RTX 2070 ve RTX 2060 SUPER modellerinden biraz daha fazla güç tüketeceğini söyleyebiliriz.

Yeşil ekibin sektördeki en büyük rakibi olan AMD, Navi 22 serisini 28 Ekim'de piyasaya sürecek. NVIDIA'nın da bu sebeple RTX 3060'ın ilk önce Ti tabanlı varyantını tanıtması bekleniyor. Bu noktada tanıtım tarihi henüz onaylanmasa da şirketin yol haritası, önümüzdeki ekim ayının sonunu işaret ediyor.

20 GB belleğe sahip olacak GeForce RTX 3080 ve 16 GB belleğe sahip olacak GeForce RTX 3070 Ti modellerinin de yine 28 Ekim'deki AMD etkinliğinden sonra piyasaya sürüleceği aktarılıyor. Kartlara dair yeni detaylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.