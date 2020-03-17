Volkswagen-Ford iş birliğinin ürünü olan 2022 Volkswagen Amarok ilk kez gösterildi. Volkswagen, Yıllık Medya Konferansı sırasında ikinci nesil pick-up aracının görselini paylaştı.

Volkswagen'in Nivus adlı modeli Yıllık Medya Konferansı sırasında sergiledi. Otomotiv devi, konferans sırasında ikinci nesil Amarok'un görselini de paylaştı. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Amarok'un Volkswagen Ticari Araçlar ve Ford arasındaki iş birliğinin ilk meyvelerinden biri olacağını söyledi.

Volkswagen ve Ford, Ocak 2019'da ticari araçlar ve pick-up'lar için küresel iş birliği planlarını açıklamıştı. Bu gelişmeler, yeni nesil Amarok'un, yeni Ford Ranger ile birçok ortak noktaya sahip olacağını gösteriyor. İki markanın geçtiğimiz yıl yaptığı duyuruya göre, yeni araçlar 2022'de satışa sunulacak.

Yeni Amarok'un eski nesilin tasarımını genel hatlarıyla koruyarak, heybetli görünmeye devam edeceği görülüyor. Otomobil üreticileri, bu tarz tasarımları paylaştıklarında birçok ayrıntıyı abartma eğiliminde oluyorlar ve yeni Amarok'ta da durum öyle olabilir.

Çizimde 2022 Amarok'un şişkin bir kaput, dev arazi tekerlekleri ve geniş off-road lastikleriyle geleceği ve kapı kollarının olmayacağı görülüyor. Bu özellikler, seri üretim modelinde daha farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Ancak genel olarak tasarım çizgisinin bu yönde ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Volkswagen ve Ford arasındaki anlaşmayla birlikte yeni Ford Transit Connect ve Volkswagen Caddy gibi araçların da ortak üretilmesi bekleniyor.