Volkswagen elektrikli araba konusunda biraz geriden geliyor. Her ne kadar geriden geldiğini kabul etmese de başta Tesla olmak üzere bir çok rakibi elektrikli arabalar konusunda epey yol almış durumda.

Volkswagen elektrikli arabalarla ilgili atağını ID hatchback modeli ile bu yılın sonunda Almanya’da başlatmayı düşünüyor. ID Crozz Crossover'ın 2020 yılında Amerika’ya da ihraç edileceği düşünülüyor. Aracın Amerika’daki üretimi ise 2022 sonları veya 2023 başları gibi olacak.

''Volkswagen elektrikli araçlar için artık geç kaldı, zaten pazarda bir sürü elektrikli araba oldu'' gibi eleştirilere cevap veren VW Amerika Ceo’su Scott Keogh “Geç değil, tam doğru zamanda pazarda olacağız” dedi.

VW grubu Amerika pazarına SUV ve Crossover konusunda da çok geç girdi. Tam bir SUV çılgınlığının yaşandığı Amerika’da hem yeni modelleri tanıtma konusunda geç kaldı hem de müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veremedi.

CEO yaptığı diğer açıklamalarında “Piyasaya uygun bir VW otomobili, uygun zamanda, uygun fiyatta ve tam da müşterilerimizin bizden beklediği şekilde çıkaracağız” dedi.

Her ne kadar Keogh bu açıklamaları yapmış olsa da elektrikli araç pazarı artık iyice büyüdü ve geleneksel otomobil firmaları en az bir model çıkararak bu yarışa katıldı. VW gerçekten geç kalmış gibi görünüyor. Bir iki firma tarafından domine edilen elektrikli araç pazarında VW’in pastadan ne kadarlık bir dilim alacağını göreceğiz.