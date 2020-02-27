Volkswagen'in teknoloji birimi başkanı Matthias Rabe, yeni Golf GTI'nin hibrit ya da elektrik motorlu seçeneklerinin neden olmadığı açıkladı. Bir otomobile ek donanım özelliği kazandırmanın ek ağırlığa neden olduğunu söyleyen Rabe, tüketicilerin Golf GTE'ye yönelebileceklerini ifade etti.

Otomobil sektörü, son dönemlerde ciddi bir değişimin içerisinde. Otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlar yerine elektrik motorlu araçları tercih eder hale geldiler. ABD merkezli otomobil devi Tesla'nın başlattığı bu akıma, şu an hemen hemen tüm otomobil üreticileri kapılmış durumda. Hatta birkaç yıl satışa sunulacak yerli otomobil de elektrik motoruna sahip olacak.

Elektrik motorlu araçlara önem veren şirketlerden bir tanesi de Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen. Şirket bir süredir, elektrik motorlu ve hibrit araçlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor ve ilerleyen dönemlerde Volkswagen'in pek çok modeli, elektrik motorlu seçeneğe de sahip olacak gibi görünüyor. Ancak Volkswagen'in ikonik modellerinden bir tanesi, elektrik motorunu hiçbir zaman göremeyebilir.

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen'in Golf GTI modeli, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerinden bir tanesi. Güçlü yapısı ve hafif makyajlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Golf GTI, şirketin de gözde araçlarından bir tanesi. Yaklaşık 3 yıl önce, yeni nesil Golf GTI'nin elektrik motoruna sahip olacağı ifade ediliyordu ancak geldiğimiz noktada, bu aracın elektrik motorlu versiyonunun olmayacağını açıkça söyleyebiliyoruz.

Volkswagen'in teknoloji birimi başkanı Matthias Rabe, verdiği bir röportaj sırasında Golf GTI'nin neden elektrik motorlu ya da hibrit sistemli versiyonlarının olmadığı açıkladı. Bir otomobile ek donanım eklemenin, aracın ağırlığını artırdığını söyleyen Rabe, Golf GTI'nin ağırlığının artmasının performansına doğrudan etki edeceğini söyledi.

Rabe, Golf'ün "GTE" olarak isimlendirilen bir versiyonunun daha olduğunu, bu versiyonun hibrit motor seçeneğine sahip olduğunu ifade ediyor. GTE'yi tasarlarken Golf GTI'ye bağlı kaldıklarını ifade eden Rabe, Golf GTE'ye binen tüketicilerin, kendilerini Golf GTI'nin içindeymiş gibi hissedeceklerini söylüyor. Rabe'in bu açıklamaları, Golf GTI'nin hibrit ya da elektrik motorlu versiyonlarının olmayacağının açık bir göstergesi.

Volkswagen'in teknoloji birimi başkanı tarafından yapılan açıklama, Golf GTI'nin neden hibrit ya da elektrik motorlu versiyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Eğer sizler de Golf GTI'nin hibrit ya da tamamen elektrikli versiyonunu bekliyorsanız, bu beklentinin boşa olduğunu ve yönünüzü Golf GTE'ye doğru çevirmeniz gerektiğini açıkça söylemek gerekiyor.