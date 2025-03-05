Volkswagen'in yeni kompakt elektrikli otomobili ID.Every1 tanıtıldı. Şirket önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillerin her geçen gün rekabetin kızışmasıyla uygun fiyatlara gerilemeye başlaması her segmente özel elektrikli otomobilleri de görmemizi sağladı. Bugün de uygun fiyatlı klasmanında sınıflandırabileceğimiz yeni bir otomobil Volkswagen'den geliyor.

Avrupada 20.000 euronun altına satışa sunulacak

Volkswagen, 25.000 euro fiyat etiketiyle B segmentine hitap eden ID.2’den sonra 20.000 euro'nun altına konumlanacak olan ID.1 ile A segmentinde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Markanın en küçük elektrikli otomobili olarak görücüye çıkan ID.Every1 modeli şimdiden ilgileri üzerine toplamayı başarmış durumda.

Tam bir kompakt otomobil

ID.Every1, 3.880 mm uzunluğu, 1.816 mm genişliği ve 1.490 mm yüksekliği ile ID.2’den daha küçük bir model ancak boyutuna rağmen, Volkswagen’in ikonik Golf’ünden ilham alan tasarımı ve geniş iç hacmiyle beklentileri aşacak gibi görünüyor.

İç mekânda ise sürprizler var. Elektrikli otomobiller için optimize edilen özel platformu sayesinde Polo seviyesinde genişlik sunan ID.Every1, 305 litrelik bagaj hacmine sahip.

Önden çekişli MEB platformunu temel alan ID.Every1, ön aksta konumlandırılmış 95 beygir gücündeki elektrik motoruyla 130 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Volkswagen, batarya kapasitesine dair kesin rakamlar paylaşmasa da modelin tek şarjla 250 km menzil sunacağı ifade ediliyor.

Ne zaman yollarda olacak?

Volkswagen, ID.2’yi 2026'da, ID.1’i ise 2027'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca ID.2'nin daha güçlü GTI versiyonu ve SUV formundaki ID.2X modeli de yolda.

ID.1’in şehir içi kullanıma odaklanan, bütçe dostu bir elektrikli olarak geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.

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