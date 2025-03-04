Volkswagen, Tera olarak isimlendirdiği yeni crossover modelini duyurdu. Güney Amerika'da satılacağı açıklanan otomobil, Taigo ile T-Cross'un bile altında yer alacak.

Alman otomobil devi Volkswagen, Güney Amerika pazarında satacağı yeni SUV modeli "Tera"yı duyurdu. Polo'nun crossover versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz otomobil, uygun fiyatlı olması durumunda dikkat çekecek gibi görünüyor.

Volkswagen'in yeni nesil tasarım dilini benimseyen Tera, LED destekli ön farlara ev sahipliği yapıyor. Aracın boyutuna uyumlu irilikte bir ızgaraya sahip olan otomobil, arka kısımda şık bir ışık barına ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Volkswagen Tera

Volkswagen Tera'nın iç kısmına baktığımızda büyük oranda sade bir kabinle karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile orta boyutta bilgi-eğlence ekranı bulunan otomobilde sıradan bir vites topuzu ile dijital klima ünitesi yer alıyor.

Volkswagen'in MQB A0 platformu üzerine inşa edilen ve sadece 4 metre uzunluğunda olan crossover, Taigo ile T-Cross'un daha altında yer alacak. Hâl böyle olunca bu otomobilden yüksek performans beklememek gerekiyor. Volkswagen tarafından yapılan resmî açıklama olmasa da Tera, 116 beygir gücündeki 3 silindirli 1.0 litrelik motordan güç alabilir.

Volkswagen, Tera için bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak ülkemizdeki otomobil tutkunlarının bu araç için umutlanmamaları gerektiğini söylemeliyiz. Zira crossover'ın Güney Amerika dışına çıkması çok da beklenmiyor.