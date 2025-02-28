Volkswagen'in Çin ayağı SAIC-Volkswagen, gündeme bomba gibi düşen bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında ID.4'ün fiyatı, Fiat Egea'dan bile ucuza düştü. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen'nden gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Volkswagen'in Çin'deki girişimi SAIC-Volkswagen, markanın Türkiye'de de satılan otomobili ID.4 için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile Türkiye'de 1,87 milyon TL olan ID.4, Çin'de 19 bin 300 dolara (bugünün kuruyla 705 bin TL) satışa sunuldu.

Çinli otomobil üreticileri, sektörün altını üstüne getirdiler. Şirketler, aşırı uygun fiyatlı otomobilleri ile piyasayı domine eder oldular. Tabii bu durum, en çok da Çin'de kendini gösteriyor. Hâl böyle olunca Volkswagen, Çin pazarında tutunabilmek için böyle bir karar almış durumda.

Böyle bir indirim Türkiye'de söz konusu bile değil!

Volkswagen'in Çin'de aldığı kararın Türkiye için geçerli olamayacağını özellikle belirtelim. Zira şirket, Çin'de üretim yapıyor ve fiyatı düşen arabalar zaten orada üretiliyor. Umarız bir gün ülkemizdeki tüketiciler de olukça uygun fiyatlara sıfır araba sahibi olabilirler.

Volkswagen'in ID.4 kararına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu hamle, Volkswagen'in Çin'de yaşadığı yüzde 10'luk satış kaybının etkilerini azaltmaya yetecek mi...