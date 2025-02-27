Volkswagen, bu kez de Hindistan'da çok büyük bir dava ile gündem oldu. Hindistan'daki savcılar, Volkswagen'in vergi kaçırmak için usulsüzlük yaptığını iddia ettiler. Bu dava, şirkete milyarlarca dolarlık ceza olarak geri dönebilir.

Bir süredir maddi zorluklar içerisinde olduğunu bildiğimiz Alman otomobil devi Volkswagen, yine kendi başına iş açtı. Hindistan vergi otoritesi, Volkswagen'in vergi kaçırmak için usulsüzlük yaptığını iddia ettiler. Açılan dava Volkswagen'in aleyhine sonuçlanırsa otomobil devinin milyarlarca dolar ceza ödemesi gerekecek.

Hindistan'da açılan davaya göre Volkswagen, tam 12 yıl boyunca çeşitli usulsüzlükler yaptı. Bu usulsüzlükler, ülkeye getirilen otomobil parçaları ile ilgiliydi. Yetkililerin işini zorlaştırmak için bazı planlar yaptığı ve parça sınıflandırmalarını yanlış oluşturduğu iddia edilen Volkswagen'in bu yöntemle yüzde 30 yüzde 35 kadar daha az vergi ödediği iddia ediliyor. Volkswagen ise tahmin edebileceğiniz üzere bu iddialara karşı çıkıyor.

2,8 milyar dolar ceza ödeyebilir!

Aslına bakacak olursak Hindistan'da yapılan incelemeler, aralarında Mercedes-Benz'den tutun da Hyundai'a kadar pek çok markanın da benzer şeyler yaptığını ortaya koydu. Ancak bu firmalar, sınıflandırmaları doğru şekilde yapmışlar, yani vergiden kaçınmışlardı. Volkswagen'in Hindistan ayağı, bunun hayat memat meselesi hâline geldiğini ve kendilerini savunmaya devam edeceklerini söyledi. Tabii Volkswagen Hindistan, bu konuda çok da haksız değil çünkü tahminlere göre davayı kaybederlerse 2,8 milyar dolar ceza ödeyecekler.

Volkswagen ile Hindistan arasındaki gerilimin nasıl geçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak davayı açan savcının çok kararlı olduğunu söyleyelim. Edinilen bilgilere göre savcı, duruşma sırasında Volkswagen'e açıkça "Yasaya uymazsanız, işlem başlatırız." ifadesini kullanmış. Bakalım Volkswagen, bunca sorun arasında Hindistan'daki meseleden nasıl kurtulacak...