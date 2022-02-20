Geçtiğimiz günlerde Volkswagen'in Huawei'nin otonom sürüş birimini satın alacağı otomotiv gündemine oturmuştu. Sızdırılan raporda Alman otomobil devi Volkswagen'in teknoloji şirketi Huawei'nin otonom teknolojilerini satın alma yolunda ilerlediği konuşuluyor.

Otonom otomobiller dünyanın vazgeçilmezi haline gelmeye başlaması için ilk adımlar atılıyor. Otonom nedir sorusuna kısa bir şekilde cevap arayacak olursak; halk arasında sürücüsüz, robot araba ve çevresindeki nesneleri hisseden ve sürüş esnasında insanların çok az ya da hiç etkisi olmayan teknolojidir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı otomobil şirketleri de teknolojiye ayak uydurarak kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışan bir şirket de Alman otomotiv devi Volkswagen. Otomotiv üreticisi Volkswagen, teknoloji şirketleri denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Huawei otonom teknolojisini satın almak için kolları sıvadı.

Volkswagen otonom teknolojiler için Huawei ile iş birliği yapabilir

Huawei'nin otonom sürüş birimi, zengin teknoloji damarından ve tescilli ürünlerinden büyük ölçüde yararlanan, hızla gelişen bir kuruluştur. Kaynaklara göre, bu anlaşma birkaç milyar Euro değerinde olması bekleniyor. Şimdilik Huawei bu konuda sessiz kalsa da, bilindiği üzere şirket ABD'nin yaptırım kararı dolayısıyla pazarda tabiri caizse at koşturamıyor.

Bu anlaşma Huawei'nin lehine olması kuvvetle muhtemel. Volkswagen de haberle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Huawei'nin otonom sürüş ünitesini oluşturduğu 2019 yılından bu yana, şirketin kendi otonom aracını geliştiremeyecek gibi söylentiler olmasına rağmen, zengin teknoloji kaynağından yararlanarak hızla büyüdü.

Teknoloji devi Huawei, farklı otomobil markaları için bir parça tedarikçisi olmayı hedefliyor. Fakat Huawei'nin bir amacı da 2025 yılında sürücüsüz otomobil için tüm sistemlere sahip olacak. Bahsettiğimiz gibi henüz iki dev şirketten de şimdilik ses seda yok. Konu ile ilgili bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.