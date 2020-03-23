Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği E-Devlet’ten Nasıl Alınır? 2020

İş başvurusu, emeklilik işlemleri veya vize işlemleri gibi önemli işlemler yapılırken sizlerden birkaç belge istenir. Bu belgelerden biri de vukuatlı nüfus kayıt örneği. Bu belgeyi nereden, nasıl alabileceğiniz ve nerelerde kullanacağınız gibi sorulara cevap verdik. Hoş geldiniz.

Günümüzde gerek iş başvurularında gerek farklı alanlarda başvuru yaparken çeşitli evraklar vermemiz gerekir. Birçok alanda ihtiyaç duyulan bu belgeler devlet tarafından verilir ve belirtilen evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda başvurularınız kabul edilmez.

Vize başvurusu, miras ve emeklilik işlemleri, yüksek lisans kayıtları gibi işlemlerde kullanılan önemli belgelerden biri olan vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir, nereden ve nasıl alınır, nerede kullanılır gibi sorularınıza birazdan cevap bulacaksınız. Dilerseniz lafı uzatmadan sorularınızı yanıtlayalım.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, birçok alanda ihtiyaç duyulan ve devlet tarafından verilen resmi bir belgedir. Sizin ve birinci dereceden yakınlarınızın temel bilgilerinin bulunduğu resmi belgenin bir diğer ismi de Aile Nüfus Kayıt Belgesidir. Belgede açık adres bilgileri, evliliğinizin ardından soyadı değişikliğine maruz kalan eşinizin soyadı, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık gibi birçok önemli bilgi yer almaktadır.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden alınır?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği geçmişte Nüfus Müdürlükleri ve Kaymakamlıklardan başvuru yaparak alınabiliyordu. 2017 yılında yapılan son düzenlemelerle birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği artık e-devlet sisteminden alınabiliyor. Bir sonraki adımda sizlere e-devletten nasıl vukuatlı nüfus kayıt örneği alacağınızı adım adım anlattık.

E-Devlet ile vukuatlı nüfus kayıt örneği nasıl alınır?

Adım 1: Buraya tıklayarak e-devlet nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama sayfasına gidin.

Adım 2: Kimliğimi Şimdi Doğrula tuşuna basarak karşınıza çıkan giriş ekranına TC Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

Adım 3: Giriş yaptıktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” kutucuğuna tıklayın ve ardından “Devam et” düğmesine tıklayın

Adım 4: Çıkan ekranda Nüfus Kayıt Örneği Tipi altındaki seçeneği ‘Nüfus Aile’ seçeneğine ayarlayın.

Adım 5: “Vukuatlı Belge (Olayları Göster)” kısmının altındaki kutucuklardan Evet olanı işaretleyin

Adım 6: Belgeyi neden istediğinizi de belirttikten sonra Sorgula tuşuna basarak belgeyi elde edebilirsiniz.

Artık E-Devletten kolay ve hızlı bir şekilde alınabilen vukuatlı nüfus kayıt örneği alınabiliyor. Bu adımları izledikten sonra saniyeler içerisinde PDF formatındaki vukuatlı nüfus kayıt örneği belgenizi alabilirsiniz. Bu belgeyi bilgisayarınıza indirebilir, daha sonra elektronik imzalı ve barkodlu belgenizi yazdırabilirsiniz.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği hangi işlemlerde kullanılır?

Bakanlıklar

Asker alma işlemlerinde Milli Sauvnma Bakanlığı

Adli makamlar

Adli işlemlerle sınırlı kolluk kuruluşları

Dış temsilcilikler

Evlilik işlemlerinde evlendirme işlemini yapacak yetkili kişiler

Ölüm işlemlerinde resmi sağlık kuruluşları

Burs ve benzeri işlemlerde kurum ve kuruluşlar

Vize işlemleri

Miras ve emeklilik işlemleri

Yüksek lisans, doktora, Erasmus gibi eğitim işlemleri

İş başvuruları

Tayin işlemleri

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, görebileceğiniz üzere birçok alanda kullanılan önemli bir belgedir. Birçok kurum ve kuruluş tarafından talep edilebilen vukuatlı nüfus kayıt örneğinin kullanım alanının oldukça geniş olması, belgeyi daha önemli hale getiriyor.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi birçok belgeyi hızlı bir şekilde alabilmenizi ve devlet tarafından verilen hizmetlere elektronik ortamda hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlayan E-devlet sistemine giriş yapabilmek için şifre almanız gerekiyor. Bu şifreyi edinebilmek için TC Kimlik Numaranızın bulunduğu kimlik kartı, ehliyet veya bunun gibi belgelerle PTT merkezleri ya da müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekiyor.