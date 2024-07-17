Kullanıcıların hikâye yayımlayıp okuyabildiği platform Wattpad'e Türkiye'de erişim engeli getirildi. Şu anda siteye ülkemizden erişilemiyor.

İlk olarak 2006 yılında kurulan Kanada merkezli Wattpad, kullanıcıların hikâyeler yazıp okuyabildiği hem ücretsiz hem de ücretli bir şekilde kullanılabilen bir platformdu. Birçok insanın profesyonel yazarlık kariyerine başladığı yerlerden olan site, Türkiye’de de özellikle gençler arasında çok popülerdi.

Ancak dün gece Wattpad hakkında Türkiye’de önemli bir gelişme yaşandı. Platform, ülkemizde erişim engeli getirilen siteler arasına katıldı.

Kararın neden alındığı henüz bilinmiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sitesi üzerinden dün yayımlanan karara göre Wattpad’e erişim engeli getirildi. BTK’nin sitesinde şu ifadelere yer verildi. “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Siteye girilmek istendiğinde Türkiye’den erişim sağlanamadığını görebiliyoruz. Kullanıcılardna tepki alan erişim engelinin neden getirildiği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Sitenin tekrar açılıp açılmayacağı, açılırsa da bunun ne zaman olacağı bilinmiyor. Bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.