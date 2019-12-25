Western Digital, SMR teknolojisinin kullanıldığı, 18 ve 20 TB HDD’leri kullanmaya başladığını açıkladı. SMR ve HAMR teknolojisine dayalı ve büyük depolama alanı sunan hard diskler uzun bir aşamadan geçiyor.

Western Digital, depolama teknolojisi konusunda önemli bir yere sahip olan teknoloji şirketidir. Ünlü şirket, endüstrinin en yüksek kapasiteli HDD örneklerini, dünya çapındaki kurumsal şirketlere ve yüksek kaliteli müşterilere göndermeye başladığını duyurdu.

İlk kez Haziran 2019’da duyurulan ve Eylül 2019’da tanıtılan ’20 TB Ultrastar DC HC650 SMR’ ve ‘18 TB Ultrastar DC HC550 CMR’ hard disklerinde, ilk kez manyetik kayıt teknolojisi uygulandı.

Depolamada artış, fiyatta azalma

Yüksek depolama alanına sahip olan hard disklerin üretimi sadece piyasadaki önemli kurumların finansmanı ile birlikte özel olarak yapılabiliyor fakat seri üretim açısından Western Digital’in Ultrastar 20 TB SMR ve 18 TB CMR hard diskleri, depolama alanı açısından sektörün lideri olarak görünüyor.

Depolama üreticisi, müşteriler için en sevindirici haberin ise fiyatta olacağını belirtti. 14 TB’lik hard disklere kıyasla, boyut açısından yüzde 22 küçülmeye gidilen disklerde, fiyat açısından ise yüzde 11 azalmaya gidiliyor.

Depolama alanında ihtiyacımız yüzde 28 artacak

ABD merkezli olan, teknolojik aletler üzerinde araştırmalar yapan IDC’nin (International Data Corporation) araştırma müdürü Edward Burns, konuya ilişkin açıklamasında “Kapasite açısından kurumsal depolama araçlarında gidilen büyümeye mantıklı bakıyorum. Depolama ihtiyaçlarımızın, 2023’e kadar yüzde 28’lik bir büyüme geçireceğini baz alırsak, bu tür gelişmeler çok olumlu ve güzel" ifadelerini kullandı.

Western Digital’in, 20 TB ve 18 TB hard diskleri, gelecek için daya uygun maliyetli ve taşıması daha kolay. Kurumsal yerler ve özel kişiler için yapılan bu yüksek kapasiteli HDD’ler, şu anlık gündelik hayatta bir insanın kullanacağı türden bir depolama alanı değil gibi gözüküyor.

Western Digital Veri Merkezi İş Birimi’nin kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Phill Bullinger, konuya ilişkin açıklamalarında“Ultrastar 18 TB ve 20 TB hard disklerimizin örneklerini sunmak, Western Digital için önemli bir adım oldu. SMR tabanlı teknolojiye olan bağlılığımızın yanı sıra müşterilerimizi memnun etmek amacıyla güçlü bir çıkış yaparak kendimizi gösterdik. Bu yeni HDD’ler, eşsiz bir kapasite sunuyor. Ayrıca enerji destekli manyetik kayıt teknolojisi ile birlikte bir ilki başardık" ifadelerini kullandı.

Western Digital, 2020’nin ilk yarısında 20 TB Ultrastar DC HC650 SMR HDD ve 18 TB Ultrastar DC HC550 CMR hard disklerini piyasaya sürmesi bekleniyor.