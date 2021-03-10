Samsung, DRAM'i bulunmayan ilk NVMe SSD'si 980'i duyurdu. DRAM ihtiyacını işlemci aracılığıyla karşılayarak tüketicilerin en iyi deneyimi yaşamasını sağlayan Samsung, ürünün mümkün olduğunca fazla tüketiciye ulaşması için uygun fiyat politikası uyguladığını söylüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, DRAM özelliği bulunmayan ilk NVMe SSD'si 980'i duyurdu. Doğrudan işlemcinin DRAM'ine bağlı olarak çalışan SSD, saniyede 3.400 MB okuma ve 3.000 MB yazma hızıyla tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Samsung Türkiye, mümkün olan en yüksek sayıda tüketicinin bu teknolojiye ulaşabilmesi için uygun fiyat politikası uyguladığını belirtiyor.

Samsung 980 NVMe SSD, ana bellek tamponu (HMB) teknolojisinden faydalanıyor. Bu da DRAM'siz SSD'lerin yol açtığı düşük okuma ve yazma hızı sorununu ortadan kaldırıyor. Samsung'un yaptığı açıklamalara göre şirketin yeni SSD modeli, 500K IPOS ve 480K IOPS rastgele okuma ve yazma performansıyla, tüketiciler için mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor.

Samsung'un yeni SSD'si, "Tam Güç Modu" isimli özel bir çalışma moduna sahip

Samsung'un yeni nesil SSD modeli, günlük kullanıcıların yanı sıra oyuncular ve içerik üreticiler için hazırlanmış bir model. Bu bağlamda Samsung Magician isimli yazılım üzerinden yönetilebilen özel bir çalışma moduna sahip olan Samsung 980 NVMe SSD, "Tam Güç Modu" isimli bu mod ile SSD'nin daima yüksek performansta çalışmasını sağlıyor. Elbette bu tür bir gücün soğutulması için de özel bir çalışma yapan Samsung, nikel kaplı denetleyici ve soğutma etiketleri sayesinde de SSD'nin ısınmasını engelleyip, performansın saatler boyunca üst düzey seviyede olmasını sağlıyor.

Samsung 980 NVMe SSD'nin özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Samsung'un bir önceki SSD modeli olan 970 EVO'ya kıyasla yüzde 56 gibi ciddi oranda enerji verimliliği sunan depolama birimi, bu sayede dizüstü bilgisayarlarda da fark yaratıyor. Peki tüm bu özelliklere sahip olan Samsung 980 NVMe SSD'nin fiyatı ne kadar?

Samsung'un yaptığı açıklamalara göre şirketin en yeni SSD modeli, 3 farklı boyut seçeneği ile Samsung Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Varyantların fiyatları ise şu şekilde açıklandı;