WhatsApp, animasyonlu emojileri test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların sohbet deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Her hafta yeni özellikleriyle karşımıza çıkan WhatsApp, şimdi de sohbetlerde emoji kullananları çok sevindirecek bir yeniliğiyle gündeme geldi. Platforma yakında gelecek bu değişiklik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün beta versiyonunda fark edildi.

Yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp’tan animasyonlu emojiler atmasına olanak tanıyor. Aslında bu tarz bir özellik uzun süredir geliştirilme aşamasındaydı. Şimdi ise beta programına dahil kullanıcılarda test edilmeye başladı ve yeni ekran görüntülerini bizlerle buluşturdu.

Animasyonlu emojiler böyle gözükecek

WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntüsü, animasyonlu emojilerin uygulamada nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarındakine benzer bir işlevi olacağını anlayabiliyoruz. Görüntülerde hareketli kalp ve gülme emojilerine yer verilmiş.

Animasyonlu emojiler, kullanıcıların sohbet deneyimini çok daha iyi hâle getirecek diyebiliriz. Bu şekilde normal sıkıcı emojiler kullanmak yerine hareketli emojilerden yararlanabileceksiniz. Böylece sohbetleriniz çok daha eğlenceli hâle gelecek, bir duyguyu daha iyi karşı tarafa iletmek mümkün olacak. Tüm emojilerin animasyon desteğine sahip olmayacağını da ekleyelim. Yani sadece belli emojilerde bu işlevi kullanabileceğiz.

Yeni özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğini şimdilik bilmiyoruz ancak yakında görebiliriz. Kullanıma sunulduğunda sizlerle buluşturacağız.