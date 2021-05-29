Whatsapp'tan gelen yeni açıklamalara göre kullanıcılar, gizlilik sözleşmesini reddetmiş olsalar dahi, uygulamanın herhangi bir işlevini kaybetmeden uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

WhatsApp’ın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini açıkça gördüğümüz gizlilik sözleşmesi, geçtiğimiz ayların gündeminden düşmek bilmedi. Birçok ülkede bu sebeplerle davalık olup yaptırımlarla karşı karşıya gelmiş olan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun açıklamalarını da yalanlamıştı.

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda gizlilik sözleşmesini reddeden kullanıcıların belirli özelliklere erişemeyeceğini belirtmiş olan WhatsApp, şimdiyse yapılan yeni açıklamayla birlikte, kullanıcılar gizlilik sözleşmesini reddetmiş olsalar dahi, uygulamanın işlevlerinden mahrum bırakılmayacaklarını veya herhangi bir sınırlandırmayla karşı karşıya kalmayacaklarını açıkladı.

WhatsApp temsilcisinin yaptığı açıklamalar

Konuşmacı, uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda, henüz sözleşmeyi kabul etmemiş olan kullanıcıların uygulama deneyimlerini sınırlandırma adına bir planları olmadığını net bir şekilde belirtti. Fakat kullanıcılar, WhatsApp’ın iş uygulamasını (WhatsApp Business) kullanan kişilerle iletişime geçmeye çalıştığında sözleşmenin hatırlatılacağı da eklendi.

Bu izin dahilinde kullanıcılar ve iş yerleri arasında gönderilen mesajlar okunabilecek ve saklanacaktı. Bu da kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunarken, uçtan uca şifrelenmiş mesajların kişisel sohbetlerde, bu izin dahilinde gönderilen mesajların ise okunabilir şekilde kalmasını hedefliyordu. Bu tartışmalar eşliğinde atılan adımın, WhatsApp’ın Facebook tarafından yapılan yatırımlarla alışveriş servisine dönüşü için parlak bir başlangıç olduğunu söyleyemeyiz. Yaşanan bu tartışmalar sebebiyle uygulamanın Telegram, Signal gibi rakipleri de durumdan paylarını alarak pazardaki hacimlerini inanılmaz oranlarda büyüttü.

Bugüne kadar Almanya, Hindistan, Türkiye ve diğer birçok ülke bu tür bir iznin kullanıcı gizliliğini riske atıyor olması sebebiyle kabul edilmeyeceğini açıklamış ve WhatsApp’a yaptırımlar uygulamıştı. Ülkemizde de oldukça fazla tartışmaya sebep olmuş ve kullanıcılarının büyük bir kısmını kaybetmiş olan WhatsApp, bakalım ilerleyen dönemlerde karşımıza neler çıkaracak.