Yeni Avrupa Birliği düzenlemeleri, WhatsApp ve Messenger uygulamalarının diğer sohbet uygulamaları ile bir arada çalışabilmesini zorunlu kılmıştı. Bu sürecin nasıl gerçekleştirileceği bizzat WhatsApp tarafından açıklandı.

Günümüzde iletişim kanallarımız oldukça çeşitli hâle gelmiş durumda ve zaman zaman birilerine ulaşmak için farklı uygulamalar arasında gezinmemiz gerekiyor. Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram derken telefonlarımız sohbet uygulamalarıyla dolmuş durumda. Avrupa Birliği'nin de etkisiyle WhatsApp ve Messenger, başka uygulamalarla mesajlaşmanın yolunu açıyor.

Aslında WhatsApp, iki yıldır diğer mesajlaşma uygulamalarıyla bağlantı kurabilmek için çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarda amaç ise farklı uygulamalar arası iletişim sağlamak ve bu esnada da uçtan uca şifreleme korumasını riske atmamak. WhatsApp bunun için bir yöntem geliştirmişe benziyor.

Sistemin nasıl çalışacağı ortaya çıktı

Avrupa Birliği, Meta'dan WhatsApp ve Messenger uygulamalarında bu tür bir düzenleme yapmalarını istemiş ve altı "kapı bekçisi" firmaya, mesajlaşma alanında diğer firmalara da fırsat tanıyacak düzenlemeleri yapması için altı aylık bir süre vermişti. WhatsApp, bu süre dolmadan sorunu çözmek için harekete geçmişti.

Yeni sistemde WhatsApp ve Messenger'da sağ üst köşeye yeni bir sekme eklenecek. Bu sekmede diğer mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlar yer alacak. İlk aşamada Meta, yalnızca kişisel mesajlaşma özelliklerine odaklanacak. Yani farklı platformlar arasında, iki kullanıcı arasında mesaj, görsel, video, ses dosyaları iletimine odaklanılacak. Aramalar ve grup sohbetleri ise daha sonraki süreçte dahil edilecek. Bu özelliği açıp kapatmak ise kullanıcıya kalacak.

Daha önce geliştirici versiyonlarda ayrı mesaj kutusu ortaya çıkmıştı

Daha önce WhatsApp'ın geliştirici versiyonları incelendiğinde de "üçüncü parti sohbetler" için ayrı bir mesaj kutusu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak WhatsApp tarafından gelen açıklamalarda, üçüncü parti uygulamalardan gelen mesajların ayrı bir mesaj kutusuna koyulmasının nedeni olarak, platformlar arası gönderilen mesajların WhatsApp içi mesajlar kadar iyi korunamayacak olması gösterilmişti.

Firmaların farklı güvenlik önlemleri ve farklı gizlilik çözümleri bulunuyor. Bu yüzden farklı platformlar arasında mesaj alıp göndermek, kısa mesaj göndermek gibi eski yöntemlere kıyasla oldukça farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu yüzden entegrasyon sürecinin tamamlanması biraz uzun sürecek gibi duruyor.

Ayrıca üçüncü parti uygulamalarının da WhatsApp ya da Messenger ile sözleşmeler imzalaması gerekiyor. Üçüncü parti uygulamaları, Meta'nın mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim sağlamak için öncelikli olarak Signal protokolünü kabul etmek ve mesajları da XML formatına çevirmek durumunda. Bakalım bu özellik ne zaman kullanılabilir olacak.