Habertürk, WhatsApp ile iletişime geçtiğini ve Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla ilgili bilgi edindiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre WhatsApp, tartışmalı kullanım koşullarını Türkiye'de uygulamayacağına dair bir karar almamış.

Birkaç saat önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rekabet Kurumu'ndan gelen bir açıklamadan bahsetmiştik. Bu açıklamaya göre WhatsApp, 15 Mayıs için son gün dediği yeni kullanım koşullarını Türkiye'de uygulamaya sokmayacaktı. Ancak bu açıklama, pek de doğru değilmiş gibi görünüyor. Zira WhatsApp'tan gelen yeni bir açıklama, böyle bir karar alınmadığını gözler önüne seriyor.

Habertürk, Rekabet Kurumu'nun konuyla ilgili açıklamalarının servis edilmesinden sonra WhatsApp ile iletişime geçtiklerini ve konuyla ilgili bilgi aldıklarını yazdığı bir haber yayımladı. Yayımlanan habere göre WhatsApp, çok tartışılan kuralların Türkiye'de uygulanmayacağına dair bir karar almadığını bildirmiş durumda.

"Kesin bir kararımız yok"

WhatsApp'ın Habertürk'e yaptığı açıklama şu şekilde;

Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalar, Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamalar ile zıt yönlü olsa da şu an için kesinleşmiş bir karar olmadığına vurgu yapılması, WhatsApp'ın Türkiye'yle ilgili kararının değişebileceğini gözler önüne seriyor. Bu meselenin nasıl sonuçlanacağını ancak zaman gösterecek.