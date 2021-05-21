WhatsApp'ın tartışmalı kullanım koşulları sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı açıklandı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki kullanıcılar, sözleşmeyi onaylamadan WhatsApp kullanmaya devam edecekler. WhatsApp cephesi, sessizliğini koruyor.

Yıllar önce hayatımıza giren ve geçtiğimiz yıllarda da Facebook tarafından satın alınan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2021 yılının başından beri tepkilerin odağındaydı. Çünkü şirket, kullanım koşullarını ve gizlilik ilkelerini değiştirecek, kullanıcılara ait verileri bizzat kullanıcının iznini alarak başta Facebook olmak üzere çeşitli şirketlerle paylaşabilecekti. Türkiye'de de uygulama konacak yeni koşullar için verilen son tarih ise 15 Mayıs'tı.

Konuyla ilgili olarak yaşanan gelişmelerden bir tanesi, Rekabet Kurumu'nun açtığı soruşturmaydı. Kurum, kullanıcılara böyle bir şey yapılamayacağını söyleyerek, WhatsApp hakkında soruşturma başlatmıştı. Görünen o ki bu soruşturma sonuç vermiş durumda. Rekabet Kurumu'nun yaptığı bir açıklamaya göre WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri ve kullanım koşulları, Türkiye'de uygulanmayacak.

Kullanıcılar, hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan ve tartışmalı sözleşmeyi imzalamadan WhatsApp kullanmaya devam edecek

Yeni Şafak'ın servis ettiği habere göre Rekabet Kurumu yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda şöyle bir açıklama yapılmış;

WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp’ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye’yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp’ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye’deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz.

Alınan karar, WhatsApp'ın da işine geldi

Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma, WhatsApp'a yönelik geçici tedbir kararı alınmasına yol açmıştı. Şayet anlaşmaya varılamasa ve WhatsApp'ın yeni kullanım koşulları ülkemizde zorunlu olarak tutulmaya devam etseydi, anlık mesajlaşma uygulaması idari para cezası kesilecekti. Görünen o ki şu durumda, WhatsApp'a yönelik bir yaptırıma gerek kalmamış.

Bu arada, söz konusu gelişmeyle ilgili olarak konunun muhatabı olan WhatsApp'tan bir açıklamanın gelmediğini söylemek gerek. Şayet konuyla ilgili yeni bir gelişme olur ve WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa, bu açıklamayı size aktaracağız.