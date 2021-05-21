WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olduğu yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, sohbet geçmişlerinin hem başka bir telefon numarasına hem de işletim sistemleri arasında aktarılmasını sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşması olan WhatsApp, bugüne kadar milyonlarca kullanıcıyı rahatsız eden bir eksiğe sahipti. Öyle ki kullanıcılar, Android'den iOS'a geçtiklerinde ya da tam tersini yaptıklarında sohbet geçmişlerine bir daha ulaşamıyorlardı. Çünkü WhatsApp, iki platform arasında mesaj aktarma işlemine imkan tanımıyordu. Ancak bu durum, yakın bir gelecekte değişecek gibi görünüyor.

WABetaInfo ekibi tarafından keşfedilen ve geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, telefon değiştirirken işletim sistemini de değiştiren kullanıcılara mesajları aktarma imkanı sağlıyor. Böylelikle bir kullanıcı, birkaç küçük dokunuşla değiştireceği telefondaki tüm mesajları, yeni cihazına aktarabilecek. Ancak bu özelliğin ekran görüntüsü, WhatsApp'ın yalnızca bu yenilikle yetinmeyeceğini gözler önüne seriyor.

Mesaj geçmişi, farklı bir telefon numarasına da aktarılabilecek

WhatsApp, bugüne dek numarasını değiştiren kullanıcılar için de hiçbir kolaylık sunmuyordu. Ancak yapılan son çalışma, mesaj geçmişinin başka bir telefon numarasına da aktarılmasını sağlıyor. Bu da telefon numarasını değiştiren bir kullanıcının, geçmiş mesajlarından mahrum kalmasının önüne geçiyor.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin geliştirilme aşamasında olduğunu zaten söylemiştik. Bu da özelliğin, ne zaman kullanıma sunulacağının bilinmediği anlamına geliyor. Ancak bu özelliğin kullanıcılar tarafından ne kadar istendiğini görmezden gelmezsek, özelliğin mümkün olan en kısa sürede önce test aşamasına geleceğini sonra da kararlı sürümlere yapılacak güncellemeler ile kullanıcılara sunulacağını ifade edebiliriz.