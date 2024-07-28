WhatsApp, görüntülü görüşmeleri çok eğlenceli hâle getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında aramalarda artırılmış gerçeklik filtreleri ve efektleri görmeye başlayacağız.

Her hafta üzerinde çalıştığı yeni özellikleri sizlerle buluşturduğumuz mesajlaşma devi WhatsApp, şimdi de görüntülü görüşme deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak bir yenilik getirmeyi planlıyor.

WABetaInfo tarafından uygulamanın son Android beta sürümünde fark edilen bu özellik, aramalarda artırılmış gerçeklik (AR) efektleri kullanmamıza olanak tanıyacak.

Aramalarda AR efektleri ve filtreleri kullanabileceğiz

Hareketli yüz filtreleri ve arama efektleriyle birlikte kullanıcılar, aramalarını çok daha eğlenceli ve özel hâle getirebilecekler. Yukarıda paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, arama ekranına eklenecek kısımlardan özelliğin kullanılabileceğini görüyoruz.

Efektler, cilt görünümünü yumuşatmadan karanlık ortamlarda görüşü geliştiren düşük ışık moduna kadar birçok farklı işlevi uygulamada sunacak. Bunlar dışında Zoom gibi uygulamalarda gördüğümüz arka planı bulanık yapma gibi şeyleri içeren bir arka plan ayarı da uygulamaya eklenecek.

Bu yenilikler, şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacaklarını bilmiyoruz. Ancak beta testleri, yakında bizlerle buluşabilecekleri anlamına geliyor.