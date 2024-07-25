WhatsApp'a Durumları Yeniden Paylaşma Özelliği Geliyor

WhatsApp, Instagram'da olduğu gibi gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayacak özellik üzerinde çalışıyor.

Pek çok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi WhatsApp'ta da kullanıcılar 24 saatliğine kalan, Instagram'daki hikâyeler benzeri durumlar paylaşabiliyorlar. WhatsApp'ın Android 2.24.9.16 beta versiyonunda test edilen bir özellik, bu durumların tekrar paylaşılabilmesini mümkün kılacak.

Durumların paylaşılması için, durum paylaşımı yapan ilk kişinin durumu yeniden paylaşacak kişi ya da kişileri gönderisine eklemesi gerekecek. Öte yandan WhatsApp'tan gelen açıklamaya göre bu özellik şu anda geliştirilmeye devam ediliyor. Bu yüzden de henüz beta testlerde kullanılamıyor. Yine de özelliğin önizlemeleri karşımıza çıktı.

Durumları Yeniden Paylaşmak Mümkün Olacak

WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir düğmeyi uygulamaya eklemek için çalışıyor. Bu düğme, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen durum güncellemelerini kolayca yeniden paylaşmalarını mümkün kılacak.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinden bahsedilen durum güncellemelerini yeniden paylaşabilecekler. Böylece kullanıcılar hem zamandan kazanacaklar hem de içerik paylaşmak daha kolay hâle gelecek. Daha önce kullanıcılar bir durum güncellemesini tekrar paylaşmak istedikleri zaman ya ekran görüntüsü almak ya da orijinal paylaşımı yapan kişiden orijinal görseli istemek durumunda kalıyorlardı. Yeniden paylaşma özelliği ile birlikte kullanıcılar içerikleri doğrudan durum üzerinden paylaşabilecekler, böylece süreç çok daha basit ve hızlı hâle gelecek. Konuyla ilgili olarak yapılacak yeni güncellemeleri de sizinle paylaşacağız.