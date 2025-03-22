WhatsApp'a Unutulmaz Anlarınızı Daha İyi Paylaşmanızı Sağlayacak Bir Özellik Geliyor!

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WhatsApp'ın "2.25.8.12" kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, WhatsApp'ta hareketli fotoğraflar göndermemizi mümkün kılacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.25.8.12" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, WhatsApp'ta nihayet hareketli fotoğraflar gönderilmesini mümkün kılacak.

Hareketli fotoğrafları bilirsiniz, Apple, Samsung ve Google gibi firmalar, bu fotoğraf teknolojisini desteklerler. Ancak bir hareketli fotoğrafı WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz zaman bu özellik kaybolur. Fotoğraf, hareket özelliğini kaybeder. İşte yeni özellik, bu durumun ortadan kalkmasını sağlayacak

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp

Meta, henüz geliştirme aşamasında olduğu tespit edilen özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak bu özellik, geniş kapsamlı olmadığı için yakın bir gelecekte kullanıcılarla buluşabilir.
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WhatsApp'a gelecek hareketli fotoğraf desteğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-25-8-12-whats-new/
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