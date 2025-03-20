WhatsApp Web'in yenilenen arayüz tasarımı çok yakında kullanıcıların tamamına sunulacak.

Birçoğumuzun bilgisayar başındayken sıklıkla kullandığı WhatsApp Web'in arayüzünün baştan aşağı yenileneceği ortaya çıktı.

Daha koyu tonlarla okunabilirliği artıran ve kullanıcı deneyimini geliştiren bu yeni ve modern tasarım, WhatsApp Web’i daha akıcı bir hâle getirecek.

Yenilenen WhatsApp Web tasarımı böyle görünüyor:

Beta sürümde test edilen yeni kenar çubuğu sayesinde WhatsApp Web'in sekmeleri arasında gezinmek daha da kolaylaşacak. Kullanıcılar, tek tıkla konuşmalar arasında geçiş yapabilecek ve durum güncellemelerini kontrol edebilecek.

Şirket bu yeni tasarımla WhatsApp Web’in kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söylüyor. Güncelleme şu an bazı kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.