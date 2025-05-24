Dolar işaretinin yazımda sayıdan önce mi sonra mı geldiği, hangi kullanımın daha yaygın olduğu gibi sık sorulan detaylara da açıklık getirdik. Dolar işaretinin anlamı, kullanım alanları ve Windows, Mac ve mobil cihazlarda klavyeden nasıl yazıldığına dair tüm bilgileri derledik.

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız sembollerden biri olan dolar işareti oldukça yaygın bir kullanıma sahip. ABD doları başta olmak üzere birçok ülkenin para birimini simgeleyen bu karakter, dolar işareti klavyede nasıl yazılır konusu ise zaman zaman kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor. Özellikle farklı cihaz türleri ve klavye düzenleri söz konusu olduğunda işler biraz karışabiliyor. Biz de bu içeriğimizde, dolar simgesinin klavyede nasıl yapıldığını Windows, Mac ve mobil cihazlar üzerinden adım adım ele aldık.

Dolar işareti sadece Amerikan dolarını temsil eden bir sembol değil; aynı zamanda pek çok dijital alanda karşımıza çıkan evrensel bir karakter. Programlama dillerinden online alışveriş sitelerine kadar birçok yerde kendine yer bulan bu işaretin, klavyede nasıl yazılacağı ise kullanılan cihaza göre değişkenlik gösterebiliyor. Dolar simgesine ulaşmak çoğu zaman tek bir tuşla mümkün olsa da bazı kullanıcılar için kısa yol kombinasyonlarını bilmek işleri oldukça kolaylaştırıyor. Bizler de bu rehber içeriğimizde dolar işaretini bilgisayar ve mobil cihazlarda nasıl yazabileceğinizi pratik yollarla anlattık.

Dolar işareti nedir?

Dolar işareti ($), yalnızca Amerikan dolarını değil, peso gibi farklı ülkelerin para birimlerini de temsil eden, küresel ölçekte tanınan bir semboldür. Sembolün kökenine dair en çok kabul gören teori, 1700’lü yıllarda kullanılan İspanyol pesosunun “PS” kısaltmasından geldiği yönünde. O dönemde “P” harfinin üzerine “S” harfinin yazılmasıyla zamanla bugünkü dolar işareti ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise $ sembolü, sadece finansal işlemlerde değil; aynı zamanda birçok programlama dilinde ve dijital platformda da sıkça karşımıza çıkan bir karakter haline gelmiştir.

Dolar işareti neden önemli?

Dolar işareti ($), özellikle fiyat belirtirken döviz işlemlerinde ve online alışverişlerde sıkça kullanılan bir semboldür. İşte dolar işaretiyle ilgili öne çıkan detaylar:

Çoğu online mağaza ve platform, ürün fiyatlarını dolar cinsinden belirtiyor.

Kur takibi, yatırım ve bankacılık işlemlerinde $ simgesi yaygın biçimde kullanılıyor.

Dolar dünya genelinde en yaygın kullanılan rezerv para birimidir. Bu da $ işaretini evrensel hale getiriyor.

PHP, JavaScript ve benzeri dillerde değişken tanımlarken $ sembolüne yer veriliyor.

Sosyal medya gönderilerinden belge hazırlıklarına kadar birçok yerde dolar işareti kullanılıyor.

Windows klavyede dolar nasıl yapılır?

Windows bilgisayarda dolar işareti yazmak aslında oldukça kolay, ama kullandığınız klavye diline göre tuş kombinasyonu biraz değişebiliyor. Eğer klavye ayarı İngilizce (ABD) olarak ayarlanmışsa, Shift + 4 tuşlarına basılması yeterli. Klavye Türkçe Q ya da F ise bu sefer Alt Gr + 4 tuşlarına basılması gerekiyor.

Macbook klavyesinde dolar işareti nasıl yapılır?

Macbook’ta dolar işareti yazmak da son derece kolay bir işlem. Türkçe klavye kullanılıyorsa Option (⌥) + 4 tuşlarına basmak yeterli oluyor. Eğer klavye dili İngilizce (ABD) ise bu kez de Shift + Alt+ 4 kombinasyonu devreye giriyor.

Dolar işareti önce mi sonra mı kullanılır?

Dolar işaretiyle yazım yapılırken en çok merak edilen konulardan biri de simgenin sayının neresine geldiğidir. Uluslararası standartlara göre, $ işareti genellikle sayının önüne yazılır ve arada boşluk bırakılmaz. Örneğin $2.000 ifadesi “iki bin dolar” anlamına gelir ve en yaygın kullanımdır. Ancak bazı ülkelerde ya da Türkçeye çevrilen içeriklerde 2.000$ şeklindeki kullanım da görülebilir. Her iki biçim de anlaşılır olsa da, resmi ve yaygın kullanımda sembolün başa yazılması tercih edilir.