Instagram'da son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan "priv hesap" terimi aslında sandığımızdan daha yaygın bir kullanım alanına sahip. Bu yazımızda priv hesapların ne anlama geldiğini, kimlerin neden böyle bir hesaba ihtiyaç duyduğunu ve Instagram'da nasıl açıldığını tüm yönleriyle ele alıyoruz. Aynı zamanda bu hesapların neden bu kadar popüler hale geldiğine de birlikte göz atıyoruz.

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir terim karşımıza çıkıyor. Özellikle Instagram kullanıcıları arasında sıkça duyulan “priv” kelimesi de bunlardan biri. İlk bakışta yabancı bir kısaltma gibi dursa da, aslında gençler arasında oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip. Peki, bu “priv ne demek”, tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu kadar popüler hale geldi?

“Priv hesap” ifadesi, Instagram’da kapalı, daha özel bir çevreyle paylaşımlarda bulunulan hesapları tanımlamak için kullanılıyor. Günümüzde birçok kişi, ana hesabından farklı olarak yalnızca yakın çevresini eklediği ikinci bir profil açıyor ve buraya “priv” diyor. Bu yazıda priv hesapların ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve neden bu kadar tercih edildiğini daha yakından inceliyoruz.

Priv ne demek?

"Priv" kelimesi, İngilizce "private" yani "özel" kelimesinin kısaltmasıdır. Sosyal medya dilinde ise genellikle sadece belirli kişilere açık olan, kapalı ve gizli hesapları tanımlamak için kullanılır. Özellikle Instagram'da karşımıza çıkan bu terim, kullanıcıların herkese açık profillerinin dışında sadece yakın arkadaşlarının görebileceği ikinci bir hesap açmalarıyla hayatımıza girmiştir.

Priv hesap ne demek?

Instagram priv nedir diye merak edenler için kısaca özetleyelim: Priv hesap, herkesin göremediği, sadece seçilen kişilere açık olan gizli bir Instagram profilidir. Genelde ana hesaptan ayrı olarak açılır ve daha içten, filtresiz paylaşımlar için kullanılır. Bazen insanlar, sadece yakın arkadaşlarının görmesini istedikleri şeyleri paylaşmak için bir “priv” açar. Takipçi sayısı az olur, gönderileri keşfette ya da hashtag aramalarında görünmez. Sadece gençler değil, bazı ünlüler ve markalar da daha samimi bir iletişim kurmak için bu tür hesaplara yöneliyor.

Instagram’da Priv hesap nasıl açılıyor?

Instagram’da priv hesap açmak aslında oldukça kolay. Instagram’da priv hesap açmak için yeni bir hesap oluşturmak ve bu hesabı gizli moda almak yeterlidir. Uygulama açıldıktan sonra, mevcut hesap üzerinden ya da yeni bir e-posta kullanılarak ikinci bir profil oluşturulabilir.

Profil ekranında, sağ üst köşede yer alan üç çizgi simgesine dokunarak Ayarlar > Gizlilik menüsüne girilir. Buradaki “Gizli hesap” seçeneği aktif hale getirildiğinde, ilgili profil artık bir priv hesap olarak kullanılabilir. Dileyen kullanıcılar, biyografi bölümüne hesabın sadece belirli kişiler için açıldığını belirten kısa bir açıklama da ekleyebilir.

Priv hesabı kimler kullanabilir?

Priv hesaplar, genellikle paylaşımlarını sadece yakın çevresiyle sınırlamak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Sosyal medyada herkesle her şeyi paylaşmak istemeyen kullanıcılar, daha rahat ve özgür bir alan oluşturmak için ikinci bir gizli hesap açar.

Özellikle gençler arasında oldukça yaygın olan bu kullanım şekli, zamanla bazı influencer’lar ve ünlüler tarafından da benimsenmiştir. Çünkü bazen tanınan isimler de sadece güvendikleri insanlarla iletişimde kalmak ve daha samimi içerikler paylaşmak ister. Aynı şekilde istemediği kişilerle takipleşmek zorunda kalan kullanıcılar da ana hesap yerine priv hesap üzerinden daha huzurlu bir sosyal medya deneyimi yaşamayı tercih eder.

Instagram'da Priv hesap kullanmanın avantajları ve dezavantajları

Instagram'da priv hesap kullanmak, daha rahat ve kişisel bir alan yaratmanın güzel bir yolu. Tabii her güzel şeyin bir bedeli var; bu tercih bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.

Priv hesap kullanmanın avantajları:

Paylaşımlar sadece istenilen kişilerle paylaşılır, yani kimseye açıklama yapma derdi yok.

Daha rahat, filtresiz ve samimi bir ortam sağlar; ne paylaşsam diye düşünmeden özgürce hareket edilebilir.

Priv hesap kullanmanın dezavantajları: