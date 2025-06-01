Geçtiğimiz günlerde yayımlanan WhatsApp'ın iPad uygulamasının ardından Meta, yıl içerisinde Instagram'ın iPad uygulamasını da kullanıma sunacak.

iPad'ler için özel WhatsApp uygulamasının gelmesi uzun süredir bekleniyordu ve geçtiğimiz günlerde nihayet yayımlanmıştı. Bugün de iPad'ler için özel Instagram uygulamasının da geleceği ortaya çıktı.

Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre Meta, WhatsApp'ın ardından şimdi de iPad'ler için özel Instagram uygulamasını geliştiriyor ve şirket çalışanları bu yeni sürümü şirket içinde test etmeye başladı. Her şey yolunda giderse uygulamanın yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Meta birer birer iPad uygulamalarını kullanıma sunuyor

Aslında bu gelişme bir bakıma sürpriz. Geçmişte Instagram’ın başındaki Adam Mosseri, iPad’e özel bir uygulamaya gerek olmadığını savunuyordu. Kullanıcı sayısının yeterli olmadığını düşünen Adam Mosseri'nin bakış açısı değişmiş gibi görünüyor.

Instagram, ilk başta kare fotoğraflar ve küçük telefon ekranları için tasarlanmıştı. Bu yüzden iPad’in büyük ekranına uyum sağlamak zor oldu. Görüntü kalitesi ve ekran düzeni gibi teknik zorluklar vardı ama artık hem cihazlar gelişti hem de yazılım imkânları arttı. Böylelikle yaşanan sorunlar da yavaş yavaş ortadan kalktı.

Henüz resmî bir açıklama yapılmış değil ve bu yeniliğin Apple’ın WWDC etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağı da belli değil ama büyük olasılıkla yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak.