WhatsApp'ın metin biçimlendirme özelliğinin kapsamı genişletiliyor. Şu an için kalın, italik veya üstü çizili gibi biçimlendirme seçenekleri sunan WhatsApp, 3 yeni biçimlendirme türüne daha destek verecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekibin, gönderilen metin mesajları için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilen yeni özellik, metinlerine biçim eklemek isteyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın metin mesajları için oluşturmuş olduğu bir biçimlendirici zaten var. Bu bağlamda; yazdığınız bir metni italik, kalın, üstü çizili veya aralıklı hale getirebilirsiniz. Gelen son haberler, WhatsApp'ın bu özelliğin kapsamını genişletmek için kolları sıvadığını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar bundan sonra maddeli metinler, alıntı metinler veya kod blokları oluşturabilecekler.

WhatsApp'ın yeni metin biçimlendirme seçenekleri böyle görünecek

Şu an için ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'ın yeni metin biçimlendirme seçeneklerindeki "kod blokları", bir metnin yazılım kodları için uygun olacak. Bu biçimlendirmede metin, bir çerçeve içine alınacak. "Alıntı metin" seçeneği ise herhangi bir alıntının sol kısma eklenecek çubuk ile gönderilmesini sağlayacak. Madde seçeneği ise gönderilen metindeki her satır başını bir madde olarak biçimlendirecek.

WhatsApp cephesinden üzerinde çalışılan özellik ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu özelliği uzun süreli bekleyeceğimizi düşünmüyoruz. Test süreci tamamlandığında, WhatsApp'ın yeni biçimlendirme seçenekleri sadece masaüstü sürüm için değil, mobil sürümler için de kullanılabilir olacaktır.