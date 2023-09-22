WhatsApp'ın Kanallar isimli özelliğinin kapsamı genişletiliyor. Son Android beta sürümde ortaya çıkan yeni bir özellik, kullanıcıların kanala gönderilen bir paylaşımı yanıtlamasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. WhatsApp'ın 2.23.20.6 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uygulamanın Telegram'dan "arakladığı" en yeni hizmet olacak. Peki WhatsApp, bu kez hangi özelliği kopyalamak için kolları sıvadı?

WhatsApp'ın yine Telegram'dan kopyalanan özellikler arasında yer alan Kanallar özelliği, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, bir kanala katıldıktan sonra burada paylaşılan mesajlara emoji ile tepki verebiliyorlar. 2.23.20.6 kodlu Android beta sürüm, Kanallar özelliğine kullanıcıların da mesajla dahil olabileceklerini gözler önüne seriyor. Kanal yöneticisi izin verirse, paylaşılan bir gönderinin altına mesaj bırakılabilecek. Evet, Telegram'daki ile aynı deneyim yaşatılacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanılabilir olduğunda, kullanıcılar için "yanıtlar" isimli yeni bir bölüm açılacak. Buna dokunan kullanıcı, kanaldaki bir paylaşımın altına yazılmış mesajları görüntüleyebilecek. Kesinleşmiş bir şey yok ancak bu bölümün sadece gönderilen yanıtları okumak için değil, yanıt yazmak için de kullanılacağını düşünüyoruz. Bazı kullanıcılar, Kanallar özelliğine eklenecek yanıt verme özelliğinden memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Meta, WhatsApp'ın Kanallar için geliştirilen yanıtlama özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağını bilmiyoruz. Ancak özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Kanaldaki mesajı yanıtlama özelliği, muhtemelen birkaç ay sonra tüm kullanıcılara ulaşacaktır.