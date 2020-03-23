WhatsApp, son zamanlarda koronavirüsten dolayı artan sahte haberleri en aza indirmek için yeni bir özellik test ediyor. Henüz beta sürümünde olan özellikte kullanıcılar, gelen mesajın doğruluğunu internetten teyit edebilecek.

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta ne yazık ki birçok yalan haber yayılıyor. WhatsApp yöneticileri de bunun önüne geçmek için bir adım atmaya karar verdi. Daha önce de bunun için önlemler alınsa da insanların bilinçsizce paylaştıkları haberler çok çabuk yayıldığı için bu önlemler yetersiz kaldı.

Şirket, şimdi bu sorunun üstesinden gelmek için yeni bir özellik hayata geçiriyor. Henüz beta sürümünde olan bu özellikte kullanıcılar, kendilerine iletilen mesajı tek tıkla internet üzerinde aratabiliyor. Kullanıcılar bu şekilde mesajın doğruluğunu teyit etmiş oluyorlar. Yeni özellikle birlikte iletilmiş olan mesajın yanında bir arama simgesi çıkıyor; buna bastıktan sonra atılan mesaj internette aratılıyor ve kullanıcıların karşısına arama ekranı çıkıyor.

Kullanıcılar haberleri teyit edebilecek:

WhatsApp sözcüsü, özellik hakkında şöyle dedi: "Kullanıcılarımızın aldıkları ve birçok kez ilettikleri mesajlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyoruz."

Koronavirüsün etkisini artırdığı şu son günlerde internet ortamında çok fazla yalan haber dolaşıyor ve bu haberlerin yayıldığı platformların başında WhatsApp geliyor. Bu yüzden de WhatsApp özellikle virüs odaklı olan yalan haberlerin önüne geçmeye çalışıyor olabilir. Bu özelliğin beta sürümünde olduğunu ve en kısa zamanda tüm kullanıcılara sunulacağını da tekrar belirtmekte fayda var. Umuyoruz ki özellik en kısa zamanda tüm sürümler için yayınlanır ve yalan haberlerin yayılmasına bir engel getirilmiş olur.