WhatsApp'ın mesajları gönderdikten sonra da düzenlemeye yarayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. iOS, Android ve masaüstü sürüm için geliştirilen bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikten ilk bilgiler...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. WABetaInfo tarafından açığa çıkarılan özellik, WhatsApp deneyiminin önemli ölçüde değişeceğini gözler önüne seriyor. Zira geliştirilen özellik genel kullanıma sunulursa, gönderilen mesajlar üzerinde düzenleme yapılabilecek. Böylelikle yanlış yazılan kelimeler için ikinci bir mesaj yazmaya gerek kalmamış olacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp geliştiricileri, bundan 5 yıl önce bu özellik için düğmeye basmıştı. Ancak o yıllarda hiçbir gelişme yaşanmamış, güncelleme rafa kaldırılmıştı. Şimdiyse bu durum değişecek gibi görünüyor. WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın metin düzenleme özelliği, Android, iOS ve masaüstü sürümde kullanılabilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp, metin düzenleme için yeni bir buton geliştirmiş gibi görünüyor. "Edit" yani "Düzenle" olarak göreceğimiz bu butona ulaşmaksa çok kolay olacak. Kullanıcı, yanlış yazdığı ya da düzenleme yapmak istediği mesajın üzerine parmağını basılı tuttuğunda, düzenleme yapabileceği butonu görecek. Sonrasında da mesajda düzenleme yapacak ve yeniden gönderecek. Ancak WhatsApp'ın metin düzenleme özelliğinde 'düzenleme geçmişi' gibi detayların bulunup bulunmayacağı şimdilik bilinmiyor.

WhatsApp'ın metin düzenleme özelliği şu an için geliştirme aşamasında. Haliyle özellik için bir süre daha beklemek gerekecek. Şirket, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamışken unutulmaması gereken bir husus daha var. Yıllar önce olduğu gibi bu özellikten bir kez daha vazgeçilebilir. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.