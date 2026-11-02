Audi, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede benzinli, dizel, hibrit ve tamamen elektrikli modeller bir arada sunuluyor.
Bu içerikte Audi’nin Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Audi fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|A3
|3.614.616 TL
|-
|Audi A5
|8.900.973 TL
|-
|Audi A6 e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Yeni Audi A6
|13.503.328 TL
|-
|Audi A8
|24.459.206 TL
|-
|Yeni Audi Q3
|5.311.292 TL
|-
|Yeni Audi Q4 e-tron
|4.832.664 TL
|-
|Yeni Audi Q5
|10.267.573 TL
|-
|Audi Q6 e-tron
|9.340.419 TL
|-
|Audi Q7
|11.589.234 TL
|-
|Audi Q8
|17.697.810 TL
|-
|Yeni Audi e-tron GT
|12.137.766 TL
|-
A3 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.498 cc Benzin
|Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic
|3.614.616 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic
|4.297.796 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|allstreet TFSI 110 kW S tronic
|4.511.012 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sportback TFSI 110 kW S line S tronic
|4.652.924 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sedan TFSI 110 kW S line S tronic
|4.790.444 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|S3 Sportback TFSI quattro S tronic
|8.388.697 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|S3 Sedan TFSI quattro S tronic
|8.574.025 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic
|11.164.748 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic
|11.462.732 TL
|-
Audi A3 ailesinde Sportback, Sedan ve allstreet gövde seçeneklerinin yanı sıra S3 ve RS 3 performans versiyonları da güncel listede bulunuyor.
Audi A5 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc benzin
|Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic
|8.545.869 TL
|-
|1.984 cc benzin
|Avant TFSI quattro 150 kW S tronic
|8.815.437 TL
|-
|1.968 cc dizel
|Sedan TDI quattro 150 kW S tronic
|8.900.973 TL
|-
|1.984 cc benzin
|Sedan TFSI quattro 200 kW
|9.158.229 TL
|-
|1.968 cc dizel
|Avant TDI quattro 150 kW S tronic
|9.170.541 TL
|-
|1.984 cc benzin
|Avant TFSI quattro 200 kW
|9.427.797 TL
|-
|2.995 cc benzin
|S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic
|15.413.164 TL
|-
|2.995 cc benzin
|S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic
|15.732.652 TL
|-
|2.995 cc benzin
|RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic
|22.136.850 TL
|-
|2.995 cc benzin
|RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic
|22.456.338 TL
|-
Audi A5, Sedan ve Avant gövde seçenekleriyle satışa sunuluyor. Model ailesinde TFSI ve TDI motorların yanında S5 ve RS 5 gibi performans versiyonları da bulunuyor.
Yeni A6 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.968 cc Dizel
|Sedan TDI quattro 150 kW
|11.618.199 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Sedan TFSI quattro 200 kW
|11.874.192 TL
|-
|1.968 cc Dizel
|Avant TDI quattro 150 kW
|12.120.950 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Avant TFSI 200 kW quattro
|12.376.683 TL
|-
|1.984 cc Hibrit
|Sedan e-hybrid quattro 270 kW
|13.503.328 TL
|-
|1.984 cc Hibrit
|allroad e-hybrid quattro 270 kW
|14.522.049 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|Sedan TDI quattro 220 kW
|15.176.850 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|allroad TDI quattro 220 kW
|16.848.748 TL
|-
Yeni A6, Audi’nin üst orta sınıftaki temsilcisi olarak sedan ve Avant gövde seçenekleriyle sunuluyor. TDI, TFSI ve e-hybrid versiyonların birlikte listelenmesi, modelin farklı kullanım beklentilerine göre geniş bir motor yelpazesi sunduğunu gösteriyor.
A6 e-tron fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron
|8.163.250 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron performance
|9.460.392 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron performance
|9.639.102 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron quattro
|9.879.132 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron quattro
|10.057.842 TL
|-
A6 e-tron, Audi’nin elektrikli ürün gamında sedan çizgisine yakın Sportback yapısını Avant gövde seçeneğiyle birlikte sunuyor. Performance ve quattro versiyonlarla genişleyen aile, elektrikli otomobil kullanıcıları için daha üst sınıf ve donanımlı seçenekler oluşturuyor.
Q7 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc Benzin
|45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI
|11.589.234 TL
|-
Audi Q7’nin güncel 2026 fiyat listesinde yalnızca 45 TFSI quattro 265 hp S line versiyonu bulunuyor.
Q8 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc Benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic
|13.772.832 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic
|17.697.810 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic
|17.987.346 TL
|-
|3.996 cc Benzin
|RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic
|28.009.267 TL
|-
Audi Q8 ailesinde TFSI ve TDI motorların yanında RS Q8 performance da güncel listede bulunuyor.
A8 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|2.967 cc Dizel
|A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
A8, Audi’nin lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor. Dizel ve benzinli A8 L versiyonlarının yanında S8 performans seçeneği de bulunuyor. S8, paylaşılan listedeki en yüksek fiyatlı Audi modeli olarak öne çıkıyor.
Audi Q3 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.498 cc benzin
|Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic
|5.311.292 TL
|-
|1.498 cc benzin
|Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic
|5.465.732 TL
|-
Yeni Audi e-tron GT ailesinde standart e-tron GT quattro'nun yanı sıra S e-tron GT ve iki farklı RS e-tron GT versiyonu bulunuyor.
Audi Q4 e-tron fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Q4 SUV e-tron
|4.832.664 TL
|-
|Elektrikli
|Q4 Sportback e-tron
|5.000.548 TL
|-
|Elektrikli
|Q4 SUV e-tron performance
|6.172.072 TL
|-
|Elektrikli
|Q4 Sportback e-tron performance
|6.361.618 TL
|-
|Elektrikli
|Q4 SUV e-tron quattro performance
|6.635.176 TL
|-
|Elektrikli
|Q4 Sportback e-tron quattro performance
|6.824.512 TL
|-
Audi Q4 e-tron, tamamen elektrikli SUV ailesinde yer alıyor. SUV ve Sportback gövde seçeneklerinin yanı sıra farklı güç ve çekiş versiyonları bulunuyor.
Audi Q5 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc benzin
|Q5 TFSI quattro 150 kW S tronic
|9.856.417 TL
|-
|1.968 cc dizel
|Q5 TDI quattro 150 kW S tronic
|10.267.573 TL
|-
|1.984 cc benzin
|Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW S tronic
|10.757.785 TL
|-
|1.968 cc dizel
|Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic
|11.168.941 TL
|-
Audi Q5, SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle listeleniyor. TFSI benzinli ve TDI dizel motorlar, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.
Audi Q6 e-tron fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Q6 SUV e-tron quattro
|9.340.419 TL
|-
|Elektrikli
|Q6 Sportback e-tron quattro
|9.579.609 TL
|-
Audi Q6 e-tron, elektrikli SUV ailesinde yer alıyor. Model, SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Q7 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc benzin
|Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI
|11.589.234 TL
|-
Audi Q7'nin mevcut fiyat listesinde 45 TFSI quattro benzinli versiyonu yer alıyor. Yeni Audi Q7 ise ayrı bir model sayfasında listeleniyor.
Yeni Q7 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|2.967 cc dizel
|Q7 SUV TDI quattro 220 kW tiptronic
|16.523.231 TL
|-
Yeni Audi Q7, dizel motor ve quattro çekiş sistemiyle sunuluyor.
Audi Q8 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic
|13.772.832 TL
|-
|2.967 cc dizel
|Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic
|17.697.810 TL
|-
|2.995 cc benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic
|17.987.346 TL
|-
|3.996 cc benzin
|RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic
|28.009.267 TL
|-
Audi Q8 ailesinde TFSI benzinli ve TDI dizel motorların yanında yüksek performanslı RS Q8 performance seçeneği de bulunuyor.
Audi e-tron GT fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|e-tron GT quattro
|12.137.766 TL
|-
|Elektrikli
|S e-tron GT
|13.708.209 TL
|-
|Elektrikli
|RS e-tron GT quattro
|16.026.840 TL
|-
|Elektrikli
|RS e-tron GT performance quattro
|17.413.470 TL
|-
Audi e-tron GT ailesi, tamamen elektrikli ve performans odaklı modellerden oluşuyor. Standart e-tron GT quattro'nun yanı sıra S ve RS seçenekleri de listede bulunuyor.