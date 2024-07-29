WhatsApp'ın en yeni Android beta sürümü, mesajlara tepki vermeyi kolaylaştıracak bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. Yeni özellik kullanıma sunulduğunda Instagram'da fotoğraf beğenir gibi mesaja çift dokunduğunuzda otomatik olarak kalp atmış olacaksınız.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Başta Telegram ve Instagram olmak üzere pek çok platformda bulunan özellik, yakın bir gelecekte WhatsApp'a da sunulacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın "2.24.16.7" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, kullanıcıların çift dokunuşla gelen mesajlara kalp emojisi ile tepki vermelerini sağlayacak. Daha önce bir mesajın üzerine çift dokunduğunuzda yeni bir sayfa açılıyor, tepki emojilerinin yanı sıra mesajla ilgili diğer seçenekler gösteriliyordu.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip olacak. Özellik yayımlandığı zaman kullanıcılar, ekrana sadece iki kez kez dokunacaklar ve bir mesaja kalp ile tepki verecekler. Tabii bu durumda hâlihazırda sunulacak seçeneklere ne olacağı belli değil.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yani çift dokunuş ile kalp tepkisinin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Özellik yayımlandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.