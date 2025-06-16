WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte uygulamanın sevilen 'Güncellemeler' sekmesine 3 yeni özellik ekleniyor ama bu özellikler hoşunuza gitmeyebilir.

WhatsApp'a son dönemde birçok yenilik geldi ve uygulama, o alıştığımız hâlinden tamamen çıkarak âdeta yepyeni bir sosyal medya platformu hâline döndü. Yeni güncelleme ise bugünden itibaren uygulamanın 'Güncellemeler' kısmına yeni özellikler getiriyor ama bu özellikleri sevip sevemeyeceğinizden pek emin değiliz.

'Güncellemeler' sekmesi bildiğiniz üzere Kanallar ve Durum paylaşımlarını görmek için kullanılan yer. WhatsApp'ın belirttiğine göre bu sekmeyi şu anda her gün 1.5 milyar kişi kullanıyor ve şirket sürdürülebilirliği için bu sekmeye reklamlı içerikler ekleyecek.

WhatsApp 'Güncellemeler' sekmesine gelen yenilikler

Kanal Abonelikleri : Aylık ücret karşılığında özel güncellemelere abone olarak sevdiğiniz kanalları destekleyebileceksiniz.

: Aylık ücret karşılığında özel güncellemelere abone olarak sevdiğiniz kanalları destekleyebileceksiniz. Önerilen Kanallar : Artık ilginizi çekebilecek yeni kanallar keşfedebileceksiniz. Yöneticiler bu sayede kanallarının görünürlüğünü artırmanın bir yolunu bulmuş olacak.

: Artık ilginizi çekebilecek yeni kanallar keşfedebileceksiniz. Yöneticiler bu sayede kanallarının görünürlüğünü artırmanın bir yolunu bulmuş olacak. Durum'da Reklamlar: Yeni bir işletme bulabilecek ve işletmenin Durum'da tanıtımını yaptığı ürün veya hizmetler hakkında işletmeyle kolayca bir konuşma başlatabileceksiniz.

Tüm bu yenilikler daha önce de belirttiğimiz gibi sadece 'Güncellemeler' sekmesinde olacak. Yani arkadaşlarınızla ve ailenizle olan özel sohbetleriniz etkilenmeyecek. Kısacası WhatsApp’ı sadece mesajlaşmak için kullanıyorsanız esasında sizin için hiçbir şey değişmeyecek.

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