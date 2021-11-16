Türk geliştirici Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni bir WhatsApp özelliği, tüm kullanıcıların hizmetine sunulmaya başladı. Söz konusu özellik, işletme hesaplarının gönderdiği mesajların yıldızlarla değerlendirilmesini sağlıyor.

WhatsApp bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk yazılımcı Güney Kayım'ın hazırladığı bir özellik, tüm kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başladı. Bu özellik, işletme hesaplarıyla konuşan kullanıcıların, gelen mesajları puanlamasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kimlikleri açığa çıkmadan iletişime geçtikleri işletme hesaplarını değerlendirmiş olacaklar.

iOS ve Android ekosistemleri için geliştirilen özellik, işletme sahiplerini ciddiyete yönlendirecek gibi görünüyor. Zira oy veren kullanıcı anonim olarak kalacak olsa da söz konusu puanlamalar, bir süre sonra WhatsApp'ın kalite filtrelerine takılabilir.

WhatsApp'ın yeni özelliği iOS'ta böyle görünüyor

Güney Kayım tarafından geliştirilen özellik, kullanım açısından oldukça rahat bir deneyime sahip. Türk geliştiricinin elinden çıkan özelliği deneyimlemek isteyen kullanıcıların, işletme hesabından kendisine gelen bir mesajın üzerine basılı tutması ve açılan menüde rate (oyla) seçeneğine dokunması gerekiyor. Açılan menüde ilgili mesaj için 1'den 5'e kadar (5 en iyi, 1 en kötü) puan verebilirsiniz.

Android beta sürümde de oylama yapılabiliyor

Türk geliştiricinin mesaj puanlama özelliği, çok yakın bir gelecekte herkes tarafından kullanılabilecek. Ancak bunun birkaç saat ya da birkaç gün sürebileceğini unutmamanızda fayda var...

Güney Kayım'dan özellik ile ilgili açıklama

WhatsApp’ta geliştirdiğim ilk customer facing (son kullanıcının ulaşabildiği) özelliği yayınlandı. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz. Tamamen anonim bir puanlama, hangi kullanıcının ne puan verdiği kimse tarafından bilinmiyor.